Fine della saga delle proroghe: dopo 10 anni firmato il contratto definitivo con Amiu

Addio al contratto provvisorio stipulato dal Comune di Foggia con Amiu Puglia oltre 10 anni fa, a gennaio del 2013, prima ancora dell’acquisizione di una partecipazione all'interno della società. Da allora, sono state adottate oltre cinquanta proroghe, l’ultima risalente al 7 dicembre.

Il 28 dicembre, in una determina dell’allora dirigente ad interim del Servizio Ambiente, ingegnere Concetta Zuccarino, che sanciva la volontà di stipulare il contratto, si disponeva anche l’esecuzione anticipata del contratto, “nelle more delle compiute formalità”, motivo per cui il Comune non ha fatto più ricorso all’istituto della proroga tecnica.

L’atto dava esecuzione alla deliberazione della commissione straordinaria del 30 novembre di affidamento in house del servizio di igiene urbana fino al 2031, che aveva autorizzato alla sottoscrizione del contratto in nome e per conto dell’ente il dirigente del Settore Ambiente, che a sua volta aveva trasmesso il provvedimento all’ufficio contratti.

Il 30 dicembre, intanto, è arrivato un nuovo dirigente al Servizio Ambiente, l’ingegnere Saverio Pio Longo. Da lì in poi, non si è saputo più nulla dell’effettiva stipula del contratto definitivo, che stabilisce gli adempimenti per la corretta gestione del servizio di igiene urbana e dell’impianto comunale di selezione e di biostabilizzazione, tant’è che associazioni e liberi cittadini che avevano presentato un esposto per segnalare le criticità nella gestione dei rifiuti e presunte anomalie nell’affidamento, fino all’ultima integrazione del 23 febbraio, in un estremo tentativo, hanno provato a far desistere il nuovo dirigente dalla sottoscrizione e lo hanno invitato a riesaminare in autotutela l’intero procedimento.

Ma era ormai chiaro che fosse considerato solo un adempimento formale di un procedimento già concluso. Ieri è stata apposta materialmente la firma, e a stipulare atti nell’interesse del Comune è il segretario generale. Nelle 17 pagine del contratto sono contemplate, questa volta, una serie di penali. Il Comune, previa diffida e messa in mora, potrà risolvere unilateralmente il contratto in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, gravi violazioni alle norme in materia di rifiuti, arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore di tutti o parte dei servizi affidati per oltre 10 giorni di calendario.

Ieri, presentandosi alla città, il nuovo componente della commissione straordinaria, Vicenzo Cardellicchio, aveva promosso la “scelta pubblica”, che lo convince in un “mondo pericoloso” come quello della gestione dei rifiuti. Si è impegnato a far monitorare quella scelta affinché gli amministratori che verranno possano validarla o valutarla al meglio.

Oggi, in riferimento alla stipula del nuovo contratto di servizio, da Palazzo di Città parlano di principi cardine quali “trasparenza, rigore e collaborazione con i cittadini”. Confermano l’attivazione del nuovo Centro comunale di raccolta ‘Sprecacenere’ e annunciano che sarà inaugurato martedì 28 marzo. In quell’occasione, saranno illustrati i servizi e le modalità di conferimento per la raccolta differenziata.