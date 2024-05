La stele dedicata a Panunzio sommersa dalle erbacce: “Spettacolo indecoroso e vergognoso”

“Piazza Panunzio: un non luogo, la stele: quasi cancellata dalle erbacce”. Così Dimitri Cavallaro Lioi, presidente dell’Associazione ‘Giovanni Panunzio - Eguaglianza Legalità Diritti’ sintetizza quello che definisce uno scempio.

Più di un mese fa, avevamo denunciato su queste colonne le condizioni del verde pubblico nelle aiuole della piazza sovrastante il Parcheggio Zuretti. La manutenzione spetta al gestore, H24 Autorimessa.

Il basamento della stele dedicata alla vittima di mafia è “oramai ricoperto da erbacce alte un metro”. Presto, i cespugli potrebbero finire per coprire completamente il cippo.

“Uno spettacolo indecoroso e vergognoso, di fronte al quale si resta sgomenti”, afferma Dimitri Lioi, pur consapevole che la piazza sia oggetto di un contenzioso tra il Comune di Foggia e il gestore, tuttora pendente.

“Non è certo responsabilità dell’attuale Giunta, che, anzi, si è posta il problema e ha cercato di formulare alcune proposte migliorative”, osserva, ma gli interrogativi restano.

“Come garantire tutela adeguata e diretta fruizione della stele intitolata a Giovanni Panunzio? Che posizione intende prendere Ataf? Che intende fare il concessionario privato e perché lasciare in stato di abbandono l’area e la stessa stele?”, sono le domande che si pone il presidente dell’associazione.

“Chiediamo che la sindaca di Foggia, in primis, prenda posizione in tal senso presso i soggetti interessati”. Anche avvicinarsi all’area sulla quale insiste la stele antimafia non è agevole.

L’associazione è pronta a rivolgersi alle massime Autorità, anche nazionali, ma prima chiede agli enti e ai soggetti interessanti “uno scatto in avanti per la città e per la comunità foggiana”, senza ulteriori indugi.

“Non è più possibile traccheggiare e lasciare in quello stato l’area e la memoria di Panunzio – afferma Dimitri Lioi -. Occorre ricordare, infatti, che onorare la memoria di una Vittima di mafia non è una cortesia che si fa al figlio di Giovanni Panunzio, Michele, alla sua famiglia, alla vedova oppure all’Associazione intitolata all’imprenditore simbolo nazionale della lotta al racket, ma significa che l’intera comunità di Foggia onora sé stessa nell’avere entro di sé un alto esempio come quello di Giovanni Panunzio, il quale, insieme ad altri illustri esempi, riscatta la città dalla cattiva e ingiusta nomea che ancora oggi troppo l’opprime. Non fare nulla, perdere tempo, lasciare quello scempio a cielo aperto davanti a tutte e tutti significa non praticare una vera e vivente memoria antimafia e cedere di nuovo di fronte alla prepotenza criminale e alla incultura che essa esprime”.

Oggi, ricorda, anche Casa Panunzio, il bene confiscato alla mafia al Salice Nuovo, è di fatto un contenitore vuoto.

È intervenuto, sul caso, anche il consigliere di opposizione e leader del movimento politico ‘Cambia’ Nunzio Angiola. “Rispettare la memoria delle vittime di mafia è un atto di grande importanza sociale e morale, particolarmente a Foggia, dove la mafia ha prodotto un impatto devastante sulla comunità cittadina”, afferma.

Il movimento politico manifesta tutta la sua insoddisfazione, che è anche quella di tanti foggiani, e chiama in causa sindaco e Giunta perché si attivino per le loro competenze.

“Trascurare i monumenti dedicati alle vittime di mafia porta alla graduale erosione della memoria collettiva riguardo le vittime e le circostanze delle loro morti, riducendo la consapevolezza delle sfide ancora presenti in città nella lotta contro la mafia”, afferma l’ex candidato sindaco.

“Se trascurati, questi luoghi perdono la loro forza simbolica, il che potrebbe riflettersi in una diminuzione dell'impegno civile contro le organizzazioni criminali”, fa notare. Senza tralasciare l’impatto negativo sull’immagine della comunità, perché “possono trasmettere un'immagine di indifferenza o di impotenza, danneggiando la percezione del fenomeno all’interno della comunità e al suo esterno”.

Non da ultimo, rappresenta una mancanza di rispetto per il sacrificio delle vittime.

“L’amministrazione del Comune di Foggia ponga immediatamente rimedio allo stato di abbandono in cui versa la stele dedicata a Giovanni Panunzio”, è l’invito del consigliere comunale.

Si trova, invece, in “una sorta di limbo dantesco” Casa Panzunzio, perché “da quel famoso 23 marzo 2023 quando è stato emanato il bando finalizzato all’autonomia abitativa e alla formazione professionale e lavorativa di 6 persone con disabilità, non si riescono a trovare dei fruitori. Intanto, i mesi passano e le rassicurazioni dell’assessora Mendolicchio non sono altro che parole al vento. Ci aspettiamo che si trovi una soluzione in tempi brevissimi o un impiego alternativo. Occorre oggi tutelare ad ogni costo l’immagine di Giovanni Panunzio – conclude Angiola -, per preservare la memoria del suo sacrifico, per sostenere l'impegno civile e morale, per promuovere, soprattutto tra i giovani foggiani, una cultura di legalità e di giustizia”.