Ammodernamento Statale 16: il Governo inserisce il tratto San Severo-Foggia tra le grandi opere da cantierizzare

“Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte non dimentica la Provincia di Foggia – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – e il nostro territorio in particolare. Apprendo con estremo piacere l’inserimento della cantierizzazione dell’ammodernamento del tratto della SS. 16 San Severo – Foggia nella bozza del nuovo testo dello schema di decreto - concernente l’individuazione degli interventi infrastrutturali grandi opere - che il presidente Conte ha inviato per il parere delle competenti commissioni parlamentari”.

L’intervento di adeguamento riguarda il tratto della SS16 compreso tra San Severo e Foggia e, più precisamente, con riferimento alle progressive attuali della statale, tra il km 650+000 (allaccio tangenziale di S. Severo) e km 671+000 tangenziale Ovest di Foggia (allaccio tangenziale di Foggia). Sulla base dello studio di fattibilità redatto da Anas nel 2010, per tale tratto è previsto l’adeguamento a categoria C1 del D.M. 05/11/2001. L’intervento consiste in lavori di manutenzione straordinaria con particolare riferimento a lavori di nuova pavimentazione, realizzazione delle intersezioni esistenti e dei punti singolari del tracciato, il rifacimento della segnaletica verticale ed orizzontale, mantenimento in efficienza delle opere in verde, installazione di segnaletica a messaggio variabile e miglioramento delle condizioni di illuminamento degli svincoli.

“Si tratta di un intervento con finanziamento di 130 milioni di euro stanziato nel 2017 – aggiunge il Sindaco Miglio – richiesto ed ottenuto dalla nostra comunità quando ero Presidente della Provincia di Foggia ed ovviamente Sindaco di San Severo. L’avvio dei cantieri di alcune grandi opere è fondamentale per la ripartenza dell’Italia. I territori, le comunità attendono da anni interventi infrastrutturali strategici. Per noi il rifacimento della SS. 16 è fondamentale, soprattutto sul piano della sicurezza. Il prezzo pagato dalla nostra comunità è stato finora altissimo, con tanti incidenti e tante vite spezzate in tutti in questi anni. Saluto con piacere e soddisfazione anche la proposta di nomina a Commissario Straordinario dell’ing. Vincenzo Marzi, Dirigente ANAS, del quale abbiamo avuto modo di apprezzare lo spessore umano e le qualità professionali nel recente passato. E’ davvero un’ottima scelta. Faccio appello ai parlamentari del nostro territorio affinché nei tempo più rapido possibile le competenti Commissioni parlamentari diano il parere favorevole”.

Nella bozza del decreto del Presidente Conte sono previsti altri tre interventi per la provincia di Foggia: tangenziale ovest di Foggia, SSV del Gargano Vico - Mattinata, SS. 89 San Giovanni Rotondo - Manfredonia.