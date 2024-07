La stagione in salita dei balneari, avvio claudicante e calo dei turisti: "Le famiglie sono in difficoltà"

Un avvio claudicante, cagionato dal maltempo di maggio e giugno e dalla crisi che tende a incidere anche sulle vacanze degli italiani. Dunque, le speranze sono affidate al mese di agosto, in cui da sempre si concentra la parte più sostanziosa delle presenze.

Nel mese di maggio le presenze in spiaggia hanno fatto registrare un calo fino al 60% in alcune regioni. In Puglia, secondo un sondaggio condotto su un campione di imprese balneari aderenti al Sindacato Italiano Balneari (Sib)/Fipe Confcommercio, soltanto il Molise ha prodotto un aumento di presenze (+10%). In Puglia il calo si è attestato intorno al 20%: "L'inizio di stagione è stato falcidiato dal cattivo tempo, soprattutto tra la seconda metà di maggio e la prima metà di giugno. Poi, c'è stata una ripresa grazie alle condizioni meteo favorevoli, ma scontiamo anche le difficoltà economiche che stanno vivendo gli italiani", commenta il presidente di Sib Confcommercio Antonio Capacchione.

Per converso, è in aumento il turismo internazionale, ma la maggiore presenza di stranieri non è un deterrente sufficiente per compensare la flessione della domanda turistica interna: "Il peso specifico dei turisti stranieri è inferiore rispetto a quello italiano" spiega Capacchione.

Anche la Puglia, come il resto della Penisola, paga dazio, al netto delle località nelle quali la presenza degli stranieri rappresenta una componente piuttosto forte: "Solo le località che lavorano maggiormente con l'estero (come Peschici, Vieste o alcuni comuni del Salento) sono meno danneggiate, rispetto a quelle che invece si affidano maggiormente al turismo interno".

Secondo Capacchione la vera criticità è dettata dalla crisi economica, non da altre problematiche come i prezzi o la carenza di servizi: "I prezzi sono gli stessi, anzi. Proprio a causa del calo di turisti, in molte parti si assiste a una guerra dei prezzi per accaparrarsi i turisti. Adesso le famiglie non vanno più in vacanza per le canoniche due settimane, ma al massimo vanno fuori per il weekend. E questo è il sentore che abbiamo percepito contattando le strutture ricettive. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le tariffe si riducono, non aumentano. È una legge matematica elementare. Il problema è che c'è una difficoltà economica evidente che si riversa su tutti i settori, compreso il turismo".

Capitolo concessioni. In Italia continuano a regnare incertezza e confusione. Come è noto, il Governo Meloni ha concesso una proroga fino al prossimo dicembre, ritardando l'applicazione della direttiva Bolkestein (che impone agli stati membri di mettere al bando le concessioni, scongiurando i monopoli e favorendo la concorrenza). L'azione del Governo è però stata sconfessata da alcune sentenze del Consiglio di Stato. Tuttavia, la stessa giurisprudenza amministrativa non è sempre stata uniforme sui singoli casi.

"Siamo in attesa di una decisione del Governo, che continua a fuggire dalle proprie responsabilità", precisa Capacchione. "Sono due anni che stiamo attendendo un intervento legislativo, ma il silenzio del Governo non aiuta nessuno, né i comuni, né le Regioni, tanto meno i balneari", incalza.

Né si può fare affidamento sui tribunali amministrativi: "Le sentenze del Consiglio di Stato sono contraddittorie: da un lato si parla di obbligo di gara, dall'altro si dice che le gare non si possono fare perché mancano i criteri per stabilire gli indennizzi. La situazione è molto confusa, non possiamo affidarci ai giudici per risolvere i problemi. È un compito del Parlamento. Non ci si può poi lamentare che ci sia una supplenza dei giudici, perché essa deriva dalla fuga dalle proprie responsabilità del Parlamento. Se il Parlamento non legifera il giudice interviene. Poi ogni giudice interpreta le norme come meglio crede e si arriva alla situazione di confusione che stiamo vivendo":

La situazione di stallo paralizza gli stessi Comuni. Oltre il 90% degli enti coinvolti, sulle concessioni balneari attendono una risposta del Governo: "Altrimenti ognuno potrebbe inventarsi una gara, ma per ogni gara c'è il rischio di un ricorso. E i contenziosi sono tutti a carico dei Comuni, non dello Stato che invece incassa i canoni". Anche in Puglia i Comuni temporeggiano: "Non si è andati oltre le dichiarazioni di principio".

Non resta che attendere. Intanto, nella giornata di domani è prevista l'assemblea nazionale dei balneari della Confcommercio: "Decideremo le iniziative di pressione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e della politica. Ci auguriamo che entro la fine di luglio si arrivi a una svolta".