Voglia di mare, a Siponto e Manfredonia lidi affollati: "La stagione sta andando benissimo"

I vacanzieri non mancano nel Golfo. "Non ci possiamo lamentare", ammettono i titolari degli stabilimenti che confidano in un bilancio positivo

Meglio del 2020, la stagione balneare a Manfredonia e nella vicina Siponto sembra andare a gonfie vele, a giudicare dalle presenze negli stabilimenti. I titolari dei lidi confermano il trend positivo.

"Non ci possiamo lamentare, anche se siamo stati costretti a ridurre il numero degli ombrelloni", afferma Carlo Titta dello storico Lido Risorgimento in viale Miramare.

"La stagione sta andando benissimo", parola di Stefano Olivieri, responsabile del Lido Malammore, convinto che anche grazie ai vaccini i clienti siano più rilassati. Confida nel meteo, sperando nel bel tempo almeno fino a settembre.

"Direi che l'estate è partita bene e sta andando bene. C'è tanta voglia di stare all'aria aperta e di venire in spiaggia, quindi gli avventori non mancano", afferma Patrizia Salice del Lido Aurora di Siponto. Non nasconde "qualche preoccupazione sulle ultime notizie Covid". Con qualche sforzo in più, non si può far altro che rispettare le regole: "Continuiamo a lavorare con le restrizioni, il distanziamento, disinfettiamo gli ombrelloni, le attrezzature, i bagni, lo spogliatoio, le docce. Insomma, si fa tutto quel che si può".