Partiti i lavori di adeguamento al 'Monterisi': tra gli interventi, il nuovo manto erboso e una rete anti-petardo

Sono partiti speditamente i lavori che interesseranno lo Stadio Comunale “D. Monterisi” nelle prossime settimane, dopo l’ok dell’Istituto per il Credito Sportivo ad un investimento di 650mila euro.

L’intervento principale è certamente legato al terreno di gioco, che verrà interessato da lavori di rifacimento per un nuovo manto erboso, secondo gli standard qualitativi imposti per la disputa del Campionato di Serie C.

Tra gli altri interventi, prevista anche la realizzazione di una rete anti-petardo, come prescritto dalla commissione provinciale per l’ordine e la sicurezza; saranno, infine, realizzate le nuove panchine sul rettangolo di gioco, con un allargamento ed interramento.

Sul cantiere erano presenti l’assessora Teresa Cicolella e il consigliere comunale Matteo Conversano, che hanno sottolineato l’attenzione costante dell’amministrazione comunale per il cuore dello sport cerignolano: lo stadio Monterisi, che oggi ospita una realtà consolidata del calcio pugliese, come l’Audace Cerignola.