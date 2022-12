Ottime notizie per 73 ex Lsu di Manfredonia: dalla Regione un sostegno di 450mila euro

“Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità il mio emendamento per il sostegno finanziario alle stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili, una platea di circa 90 unità, operate da 8 comuni pugliesi, tra cui Manfredonia, che da sola conta 73 unità, Casalnuovo Monterotaro e Casalvecchio di Puglia in provincia di Foggia”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, che prosegue: “Nella legge di bilancio sono quindi stati stanziati 450mila euro per il 2023, vale a dire 4.700 euro una tantum per ogni assunzione effettuata, che si aggiungeranno ai fondi destinati dallo Stato ai comuni che nel 2022 hanno provveduto ad integrare gli Lsu nella pianta organica. Un risultato decisamente positivo per un atto che ha raccolto l’unanime consenso dell’Aula e che fornisce una risposta concreta ai Comuni che chiedevano erogazioni specifiche per questa problematica”, conclude De Leonardis.

Un bel regalo di Natale, il più desiderato, per gli ex Lsu del Comune di Manfredonia, l'integrazione oraria di 73 lavoratori manfredoniani attualmente a 12 ore settimanali. Un emendamento che segue la storica procedura di stabilizzazione dei mesi scorsi dopo oltre 26 anni di precariato. "Stiamo dando dignità ai lavoratori e nostri concittadini. Voglio ringraziare tutti e in particolar modo sia il consigliere regionale Giannicola de Leonardis che ha raccolto e promosso la mia proposta, sia il consigliere regionale Paolo Campo che ha collaborato alla realizzazione. Quando si lavora uniti per il bene di tutti Manfredonia vince", dichiara l'assessore Libero Palumbo, che ha collaborato alla stesura del provvedimento.

"La misura è l’ennesima e concreta testimonianza della vicinanza della Regione Puglia a questa particolare categoria di lavoratori che a Manfredonia è tra le più consistenti della regione. Proprio grazie alle risorse regionali è stato possibile avviare a soluzione un annoso problema che i Comuni non riuscivano ad affrontare a causa delle ristrettezze finanziarie" il commento del consigliere regionale Paolo Campo.