Stabilizzazioni per i 64 infermieri e proroga del contratto per i 54 "non ammessi"

Potrebbe risolversi ad horas, positivamente, l'impasse delle stabilizzazioni alla Asl di Foggia. Secondo quanto riferisce il consigliere regionale Napoleone Cera, l'assessore alla Sanità Rocco Palese, gli avrebbe riferito che la Regione Puglia - che aveva sospeso le 64 stabilizzazioni della Asl Fg - procederà alle assunzioni contemporaneamente in tutte le asl e policlinici pugliesi secondo un iter uguale per tutti.

Per i 54 "non ammessi", il cui contratto scadrà a fine mese, si procederà ad una proroga propedeutica al processo di stabilizzazione con la legge Madìa.: "Così si spiana la strada verso la stabilizzazione anche per loro" evidenzia Cera. "Sarà un Natale all'insegna della serenità per tutti" aggiunge il consigliere regionale.