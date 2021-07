Buone notizie dal Policlinico Riuniti: stabilizzati 20 ausiliari specializzati

Il segretario territoriale del sindacato Fsi-Usae, auspica che ugual misura venga adottata per i restanti lavoratori reclutati con contratto a tempo determinato tramite l’ufficio del lavoro.

Buone notizie per venti ausiliari specializzati, stabilizzati con deliberazione di ieri firmata dal direttore generale del policlinico Riuniti di Foggia. Un provvedimento caldeggiato fortemente dalla nostra organizzazione sindacale, “il risultato di una serie di incontri con l’Amministrazione, la quale, avendo dimostrato già in più occasioni una grande sensibilità nei confronti delle problematiche occupazionali del nostro territorio, ha condiviso le nostre istanza” sottolinea Achille Capozzi.

Il segretario territoriale del sindacato Fsi-Usae, auspica che ugual misura venga adottata per i restanti lavoratori reclutati con contratto a tempo determinato tramite l’ufficio del lavoro. “Un lavoro stabile permette di realizzare le ambizioni che ognuno di noi ha per la propria vita e consente ai nostri giovani di rimanere nella loro terra. Si è concretizzato un altro mattoncino nella costruzione di quella che è la nostra visione per la nostra Capitanata.