Il caso dei 54 infermieri "non ammessi": si lavora per assumerli a tempo indeterminato

La direzione strategica della Asl di Foggia ha preso in carico il caso - raccontato in esclusiva su Foggiatoday - dei 54 infermieri "non ammessi" dalla Asl di Foggia alla procedura di stabilizzazione deliberata il 30 novembre. La richiesta arriva dalla Regione Puglia, informata sull'accaduto, dopo il polverone sollevato su queste colonne, così "da avviare un percorso condiviso che porti alla stabilizzazione, nell’alveo della normativa vigente e nel rispetto dei fondi disponibili e del Piano Triennale del fabbisogno di personale".

Ritenuti "un valore aggiunto", a Foggiatoday la Asl informa che la Direzione strategica, in costante contatto con la Regione, ha investito del tema i responsabili aziendali dell’Area Gestione del Personale ed avviato una interlocuzione proficua con le organizzazioni sindacali. "Obiettivo comune è stabilizzare i 54 infermieri attraverso gli strumenti che la norma mette a disposizione e strutturarli nei servizi aziendali a tempo indeterminato".