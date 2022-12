Puglia, precari della sanità saranno assunti il 1° gennaio. Proroga per chi non ha raggiunto i 36 mesi

Lunedì 12 dicembre la Giunta regionale approverà la deliberazione in ordine alla stabilizzazione dei precari della sanità pubblica pugliese, vale a dire che saranno assunti a tempo indeterminato tutti coloro in possesso dei requisiti ai sensi del decreto Madia, di 36 mesi di lavoro al 31 dicembre 2022, ma anche quelli che al 30 giugno di quest'anno hanno maturato 18 mesi di servizio di cui almeno sei nel periodo tra il 31 gennaio e il 30 giugno 2022 (attualmente in servizio o cessati).

La comunicazione è stata data oggi nel corso di una videoconferenza alla quale hanno partecitato le segreterie regionali di Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Fials, Nursind, Nursing Up, l'assessore regionale alla Sanità Rocco Palese e il direttore del dipartimento Salute e Benessere Animale, Vito Montanaro,

I precari in possesso dei requisiti saranno stabilizzati in un unico momento il 1° gennaio 2023. Per quanto riguarda i precari in servizio al 31/12/2022 e non in possesso di requisiti di stabilizzazione, saranno invece prorogati sino al raggiungimento dei 36 mesi di servizio.

Palese e Montanaro hanno confermato inoltre il pagamento del saldo bonus Covid in favore dei dipendenti degli enti e delle aziende sanitarie con le retribuzioni del mese di dicembre 2022. Per quanto riguarda il Bonus Covid in favore delle Sanitaservice e gli autisti di ambulanza delle postazioni 118, attualmente dipendenti delle associazioni di volontariato, la premialità sarà corrisposta a gennaio prossimo.

A partire dall'inizio del nuovo anno, ulteriori procedure di reclutamento saranno soggette a preventiva autorizzazione da parte della Regione Puglia dovendosi riservare priorità di reclutamento di medici e amministrativi, fortemente carenti. L'assessore Palese ed il direttore Montanaro hanno comunicato che dopo le festività, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del Ccnl della sanità pubblica, saranno impegnate a confrontarsi sui nuovi Piani Triennali di Fabbisogni di Personale. "Esprimiamo grande soddisfazione per l'obiettivo raggiunto grazie allo sforzo delle segreterie regionali e grande apprezzamento per la volontà politica del Presidente Emiliano, dell'Assessore Palese, supportati dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, che ha garantito il superamento del precariato e la stabilizzazione entro il 31/12/2022 di circa 3500 lavoratori della sanità pugliese, ai quali auguriamo un felice Natale" commentano Ficco, Gemma, Barnabà, Mincuzzi, Balducci e Sgarra.