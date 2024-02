Stabilimento Princes, dal 6 febbraio operativo lo sportello di patronato Ital-Uil

“Con l’apertura di questo sportello abbiamo fissato un altro importante tassello nel percorso che vede la nostra organizzazione sindacale essere sempre più vicina e in prima linea rispetto ai bisogni delle persone e dei territori”.

Così Luca Maggio, Coordinatore Uil Puglia - Sede di Foggia, Antonio Castriotta, Segretario Generale Territoriale Uila-Uil Foggia e Andrea Falla, responsabile della sede provinciale di Foggia del Patronato Italuil, commentano l’apertura di uno sportello del patronato, operativo dal 6 febbraio, all’interno dello Stabilimento Princes Industrie Alimentari di Foggia sarà attivo lo sportello del Patronato Italuil. Ogni martedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, saranno presenti in stabilimento due tra le migliori operatrici del Patronato Ital-Uil di Foggia per offrire assistenza previdenziale alle Lavoratrici e ai Lavoratori di Princes.

“Le Lavoratrici e i Lavoratori potranno rivolgersi alle due operatrici Italuil con fiducia e ricevere competenza, professionalità e cortesia. Si coglie l’occasione per ringraziare la Direzione aziendale Princes Foggia per aver reso disponibile un ulteriore servizio a favore delle maestranze. Si ringrazia il Direttore del Patronato Ital-Uil di Foggia, Andrea Falla, il Coordinatore Uil Foggia, Luca Maggio, e il Segretario generale Uil Regionale Puglia, Gianni Ricci, per aver reso possibile questa attività all’interno dello stabilimento Princes Industrie Alimentari Foggia al fine di garantire una ulteriore tutela alle Lavoratrici e ai Lavoratori”, conclude Castriotta.