'Puglia, una storia d'amore' è lo spot più bello d'Italia

Sul sito Gazzetta del Pubblicitario è stato votato dagli esperti come video migliore fra quelli proposti dalle regioni

"La Puglia è sul gradino più alto del podio anche per lo spot pubblicitario più bello d’Italia". Ad annunciarlo con orgoglio ed entusiasmo attraverso i social è il presidente della Regione Michele Emiliano.

"La nostra regione quest’anno non è solo regina del turismo, con il mare più bello e pulito del Paese, ma è anche al primo posto per il video 'Puglia, una storia d’amore', prodotto da Pugliapromozione e realizzato dalla regista e sceneggiatrice di Nardò Francesca Muci. Sul sito Gazzetta del Pubblicitario, che si occupa di pubblicità e comunicazione seguendo l'attività di brand, agenzie e pubblicitari, è stato votato dagli esperti come lo spot migliore fra quelli proposti dalle regioni italiane".

Il video promuove anche le bellezze della provincia di Foggia, il Gargano e soprattutto Vieste e i trabucchi.