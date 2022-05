Rinviato il mercato del venerdì: le prove Tfa sostegno a 'La Città del Cinema' lo spostano a sabato

È stato posticipato a sabato 28 maggio il mercato settimanale di Foggia. Venerdì 27 maggio, infatti, alla Città del Cinema di via Miranda, si svolgerà il test preselettivo per l?ammissione ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado.

A seguito della comunicazione pervenuta dal rettore dell?Università di Foggia, sentite le associazioni di categoria, i commissari Marilisa Magno e Sebastiano Giangrande, con propria ordinanza del 19 maggio, hanno vietato lo svolgimento delle attività di vendita nell?area mercatale nella giornata di venerdì, in considerazione della concomitanza con le prove selettive di ammissione ai corsi di Tfa sostegno VII ciclo, anno accademico 2021/2022.

?La contestualità dei due eventi ? si legge nel provvedimento - porterebbe ad ingenerare difficoltà nella viabilità e probabili assembramenti e criticità riguardo la corretta osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza?.