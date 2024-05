Ora è ufficiale: il mercato settimanale del venerdì spostato a sabato 11 maggio

Questa settimana il mercato settimanale del ‘Venerdì’, in via Miranda, si svolgerà eccezionalmente sabato 11 maggio.

La decisione è maturata per la concomitanza delle prove di ammissione ai corsi Tfa Sostegno-IX ciclo, con un numero rilevante di concorrenti in arrivo (sono infatti 4000 gli iscritti) nella Città del Cinema, la sede fissata nel territorio comunale, il 7, l’8, il 9 e il 10 maggio.

Il rettore dell’Università di Foggia Lorenzo Lo Muzio il 2 maggio scorso con una pec aveva inoltrato all’amministrazione comunale la richiesta di slittamento del mercato settimanale, per le criticità paventate nella gestione della viabilità e il rischio di possibili assembramenti.

L’assessorato alle Attività produttive - fanno sapere da Palazzo di Città - ha avviato nell’immediato un serrato e costruttivo confronto con le organizzazioni di categoria, "nella consapevolezza dell’importanza del mercato settimanale per il commercio ambulante, per l’utenza, per gli operatori e per l’economia locale da un lato; e della necessità di garantire la piena sicurezza delle persone e il regolare svolgimento delle prove selettive dall'altro" si legge nella comunicazione.

La soluzione trovata, l’unica possibile per via della concomitanza delle prove anche nei giorni precedenti, è lo svolgimento del mercato nella giornata di sabato, e la sindaca ha firmato la relativa ordinanza. "Ci scusiamo per gli eventuali disagi arrecati, non dipendenti dall’amministrazione comunale"-