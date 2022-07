Spiagge e scuole sicure, dal Viminale 260mila euro a 14 comuni del Foggiano

Ammontano a oltre 263mila i fondi destinati a 14 Comuni della provincia di Foggia stanziati dal ministero dell?Interno nell?ambito delle iniziative per la tutela della sicurezza urbana, per la sicurezza delle spiagge e dei laghi, il contrasto allo spaccio di stupefacenti vicino alle scuole e alle truffe agli anziani.

Sono otto le località turistiche che rientrano tra i 100 Comuni interessati da intensi flussi turistici estivi destinatari dei contributi per il progetto ?Spiagge Sicure 2022?, immediatamente disponibili: Vieste, Peschici e Rodi Garganico accedono a un contributo di 35mila euro, a valere sul Fondo Sicurezza Urbana, mentre a San Nicandro Garganico, Zapponeta, Cagnano Varano, Chieuti e Serracapriola spettano 14.388,49 a valere sul Fondo Unico Giustizia, risorse provenienti da confische e sequestri nei confronti di organizzazioni criminali. I finanziamenti saranno impiegati per la prevenzione e il contrasto all'abusivismo commerciale e alla vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva. Carpino è, invece, tra i 34 Comuni beneficiari di un contributo di 14.705,88 euro, sempre rivenienti dal Fondo Unico Giustizia, nell?ambito di 'Laghi Sicuri 2022ì.

Nell?elenco dei comuni beneficiari delle risorse per il progetto Scuole Sicure 2022-2023, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, compaiono San Marco in Lamis, che riceverà un contributo di 12.788,15 euro, e Apricena con 12.740,60 euro a valere sul Fondo Sicurezza Urbana, mentre dal Fug arrivano 14.063,70 euro per Orta Nova e 13.996,25 euro per Torremaggiore.

Infine, a Foggia spettano 17.971,43 euro dei 2 milioni di euro che verranno ripartiti tra tutti i capoluoghi di provincia per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani 2022-2023.