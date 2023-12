Enti locali, Foggia tra i comuni italiani che spendono meno per gli stipendi: promosso con tripla A

Enti locali: Puglia e Comune di Foggia promosse. È quanto rivela il report realizzato per l'Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, che, nell'ambito del progetto 'Pitagora' ha realizzato una classifica dei costi sostenuti nell'anno 2022 dalle Regioni e dai comuni capoluoghi di Provincia per il mantenimento di uffici e strutture, con tanto di assegnazione di rating.

Come riporta Adnkronos, "il Centro Ricerche della Fondazione, infatti, analizza tutti i dati finanziari ufficiali dell'ente pubblico in questione e attraverso algoritmi di ricerca scientifica individua potenziali sprechi, ovvero spese critiche nei conti pubblici. Le spese dell'ente in relazione alle singole voci vengono confrontate con il benchmark di riferimento e, a seconda dei livelli di scostamento di spesa individuati, si parla di 'performance positiva' (quando la spesa è inferiore o uguale alla media), 'scostamento lieve' (quando la spesa è compresa tra la spesa media e il 30% in più), 'scostamento considerevole' (quando la spesa è compresa tra lo scostamento lieve e il 100% in più), 'spesa fuori controllo' (quando la spesa supera di oltre il 100% la spesa media). Il rating - che si basa esclusivamente su dati contabili oggettivi scevri da qualsiasi valutazione discrezionale - assegna alla migliore performance la tripla 'A', mentre alla peggiore viene attribuita la lettera 'C'".

Analizzando i dati regionali, la Puglia è tra le regioni più virtuose per le voci stipendiali corrisposte a personale con contratto a tempo indeterminato, con una spesa di 58,8 milioni di euro e una doppia A come rating, facendo registrare il miglior risultato tra le regioni del Sud. Soltanto Veneto e Lombardia incassano una tripla A. Bocciatura sonora, invece, per la Regione Sicilia, che sfiora i 400 milioni di spesa ed è l'unica a ricevere una C come rating, nonostante un calo rispetto agli anni precedenti.

Per quanto riguarda i capoluoghi, sono sedici quelli che hanno ottenuto una tripla A nella gestione della spesa per gli stipendi del personale a tempo indeterminato. E tra questi c'è anche Foggia, che fa registrare una spesa di poco superiore ai 13 milioni. Rientra nel gruppetto anche l'intera Bat, con i comuni di Barletta, Andria e Trani e Taranto.

Promossi anche gli altri tre comuni pugliesi, Brindisi, Lecce e Bari che ottengono una doppia A, insieme a Parma, Messina, Reggio Emilia, Matera, Lodi, Livorno, Chieti, Frosinone, Teramo, Catania. Ottengono una A, invece, Trapani, Cosenza, Benevento, Viterbo, Monza, Perugia, Isernia, Palermo, Salerno, Verona, Cagliari, Rovigo, Ravenna, Ferrara, Modena, Terni, Cuneo.