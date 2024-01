Foggia tra i 15 capoluoghi più virtuosi nella spesa per manifestazioni e convegni al tempo dei commissari

Foggia è tra i 15 capoluoghi di provincia italiani ‘promossi’ con la tripla AAA nella gestione della spesa per l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni e convegni nella speciale classifica stilata dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana per l’Adnkronos, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’.

Il report del Centro Ricerche della Fondazione si riferisce ai costi sostenuti nel 2022 da Regioni e capoluoghi di provincia per il mantenimento dei loro uffici e delle loro strutture. Agli enti è stato assegnato un rating.

All’epoca il Comune di Foggia, come noto, era gestito dalla commissione straordinaria e, per la precisione, dalla triade composta dal prefetto in quiescenza Marilisa Magno, da Rachele Grandolfo e Sebastiano Giangrande.

Vale la pena ricordare che le occasioni di incontro con la cittadinanza, effettivamente, al tempo dei commissari, sono state rare e la comunità ha lamentato un mancato coinvolgimento nelle scelte in diverse occasioni.

Ma in questo caso, si indaga un altro aspetto, relativo ad una voce dei costi sostenuti dell’ente. Nel 2022, Foggia ha speso appena 25.581,82 euro.

Il Comune ha registrato, così, la migliore performance. Nemmeno l’ombra di potenziali sprechi. Ma non può dirsi prima in classifica, perché ci sono comuni che hanno speso meno. Il più parsimonioso è Nuoro con 289,82 euro.

La Puglia figura tra le Regioni con performance ‘intermedie’: ha speso 3.592.112,60 euro per i servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza in manifestazioni e convegni, importo che vale una tripla B di rating. La Toscana risulta la Regione più virtuosa con una spesa di 535.954,61 euro.