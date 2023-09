Tour in Capitanata del sottosegretario all'Agricoltura: "Raccontate le cose belle che avete"

È partita questa mattina, con i saluti al Prefetto di Foggia, la due giorni del sottosegretario all'agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra a Foggia per capire i problemi degli agricoltori e delle aziende agricole di Capitanata. Ha voluto incontrare subito il Prefetto Maurizio Valiante per poi proseguire il suo tour istituzionale. In programma due giorni di visite alle aziende per comprenderne le difficoltà e le esigenze per poi riportarle al Ministro Lollobrigida.