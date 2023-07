Sosta tariffata, pass dei foggiani tutti da sostituire entro il 31 luglio versando un’integrazione

I permessi per residenti e tutti gli altri abbonamenti ordinari della sosta a pagamento ancora in corso di validità, rinnovati dal vecchio gestore Ataf, dovranno essere sostituiti versando un’integrazione.

Lo chiarisce oggi GPS Global Parking Solutions. “Devono essere necessariamente aggiornati ai sensi del nuovo Regolamento della sosta”, approvato dalla commissione straordinaria che gestisce il Comune di Foggia a febbraio 2022.

Nonostante l’utente sia chiamato a sborsare una differenza, quegli stessi pass resteranno validi fino alla loro naturale scadenza, che non subisce alcun aggiornamento.

A quanto si apprende, sarà detratto almeno l’importo corrispondente ai 27 giorni di sospensione della sosta.

Il nuovo gestore della sosta tariffata invita, peraltro, tutti gli abbonati a fare presto e a formalizzare l’aggiornamento entro il 31 luglio, negli uffici di corso Garibaldi 65. Solo prossimamente, fanno sapere, sarà attivata anche la piattaforma web per il rilascio online degli abbonamenti.

Sin dall’apertura dello sportello, era emerso questo orientamento, inizialmente formulato come una sorta di auspicio, per allineare tutti gli abbonamenti vecchi e nuovi.

Ad oggi sono attivi tutti i parcometri installati. La società informa che in questi giorni proseguiranno i test di verifica per il corretto funzionamento di tutti i dispositivi. Alcuni automobilisti, infatti, hanno riscontrato problemi.

Per effettuare il pagamento della sosta al parcometro basta inserire le monete in base al tempo di permanenza digitando, poi, il tasto verde ‘valid’; il parcometro emetterà il titolo utile per sostare nelle zone di sosta a pagamento, come identificate dal Piano della sosta varato dal Comune di Foggia, che distingue la città in zone rosse e zone gialle.

A breve, sarà attivato il riconoscimento del veicolo in sosta tramite il caricamento della targa sul parcometro e sarà possibile effettuare i pagamenti con carta di credito e bancomat. Resta invariata la modalità di pagamento della sosta anche attraverso i ‘gratta e sosta’. La lista dei rivenditori autorizzati è consultabile sul sito foggiaparcheggi.it.

Presto, sarà possibile pagare la sosta anche con l’App Gps, in fase di implementazione per la città di Foggia, e con le altre App partner di Gps che verranno rilasciate sul territorio.