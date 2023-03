Economia con Serviddio, studenti 'Area Nuova' del dipartimento sul piede di guerra: "Decisione ufficiosa e di parte"

L’associazione studentesca Area Nuova, per mezzo dei suoi rappresentanti afferenti al Dipartimento di Economia, si dissocia del tutto dalla comunicazione con la quale il direttore Michele Milone, "dà presuntivamente atto del supporto dell’intero Dipartimento al prof. Gaetano Serviddio".

Nella nota pervenuta a mezzo stampa, precisano “che l'espressione di voto di un Dipartimento va ufficializzata in seno ad una delibera dipartimentale e, pertanto, in seguito ad una discussione nel Consiglio di Dipartimento stesso”, cosa che nel caso di specie - aggiungono - “non è avvenuta o perlomeno non alla presenza dei rappresentanti degli studenti”.

I rappresentanti di Area Nuova del dipartimento di Economia, rispetto a una decisione che considerano “ufficiosa e di parte”, evidenziano “la scarsa attenzione prestata agli studenti da parte dei docenti rappresentati dal prof. Milone”.

Pertanto, ribadiscono la loro totale estraneità da qualsiasi comunicazione ufficiosa e prendono ulteriore tempo per esprimere, “compattamente al resto dell’associazione”, comunicazioni ufficiali di sostegno a uno dei candidati alla carica di Rettore.

“Di certo, la mancata attenzione mostrata nei confronti delle opinioni degli studenti del Dipartimento di Economia, i quali come area economica rappresentano un peso numerico significativo all’interno dell’elettorato, sarà un aspetto che verrà fortemente preso in considerazione per la valutazione finale relativa alla scelta del candidato o della candidata da sostenere” concludono i rappresentanti dell'associazione Area Nuova.

Intanto ieri sera, in vista dell'accordo raggiunto dal dipartimento di Economia e dal prof. Gaetano Serviddio, il professore Ordinario di Economia aziendale Nunzio Angiola, aveva ritirato la sua candidatura (continua a leggere).