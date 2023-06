Gps quasi pronta: parcheggio Russo attivo da lunedì, riavvio della sosta legato ai tempi di Ataf

Sarà riattivato lunedì 26 giugno il servizio di sosta a rotazione nel parcheggio Russo di Corso Garibaldi. I pagamenti potranno essere effettuati in cassa: saranno gli operatori, per il momento, a rilasciare i ticket.

L’installazione dei 110 parcometri da sostituire e da implementare, come proposti in sede di gara, è iniziata e, secondo calendarizzazione, sarà conclusa nei prossimi giorni.

La possibilità di rispettare il calendario proposto da Gps sarà strettamente legata alle tempistiche di smontaggio dei parcometri esistenti effettuato a cura del gestore uscente, fanno sapere dalla società Global Parking Solutions.

Per il momento, dunque, è confermato lo stop al pagamento della sosta tariffata fino al 24 giugno compreso, ma la data di effettivo avvio del servizio di sosta tariffata potrebbe slittare, e Gps si era già impegnata a comunicarla tempestivamente alla cittadinanza. Dipenderà dai tempi di Ataf, impegnata nelle operazioni di smantellamento, a quanto sembra di capire.

Il nuovo ufficio per relazioni con il pubblico per la gestione della sosta è in fase di definizione e sarà attivato entro la prima settimana di luglio. In quegli stessi giorni dovrebbe essere disponibile anche la App.

La fase di transizione

Dal 13 giugno scorso, quando è scattata la sospensione dell’obbligo di pagamento della sosta tariffata a Foggia, per consentire la riorganizzazione del servizio ora affidato alla società Gps, i vecchi parcometri erano stati sigillati e il parcheggio Russo di corso Garibaldi era stato transennato per consentire l’ingresso solo agli abbonati.

Con apposita ordinanza, alla vigilia del passaggio di consegne, il dirigenza del Servizio Mobilità e Traffico, il comandante della polizia locale Romeo Delle Noci, aveva disposto che l’Ataf disattivasse le App per il pagamento della sosta e ritirasse da tutte le rivendite autorizzate i ‘gratta e sosta’.

La società del trasporto pubblico locale che gestiva il servizio della sosta a pagamento, affidato ad Apcoa, ha smesso di occuparsi delle pratiche dei permessi per i residenti. Gli abbonamenti resteranno validi fino alla loro naturale scadenza.

Alla data di avvio della concessione, saranno applicati il regolamento della sosta a pagamento approvato il 10 febbraio 2022 e le tariffe stabilite dalla commissione straordinaria con la delibera n.18 del 17 febbraio 2022.

Cosa prevede il regolamento

Secondo quanto previsto dall’ultimo regolamento, i veicoli a propulsione totalmente elettrica sono esentati dal pagamento della sosta. La commissione straordinaria che gestisce il Comune di Foggia (all’epoca c’era ancora l’ex prefetto Marilisa Magno) è intervenuta sul regolamento innanzitutto per differenziare le fasce orarie della sosta per zone. La modifica ha consentito di procedere alla perimetrazione di zone a diversa tariffazione e di introdurre l’orario continuato, dalle 8:30 alle 20, in centro.

C’è già una lista di strade e piazze, 847 stalli in tutto, dove la fascia oraria potrà essere ampliata fino alle 24, con apposite ordinanze dirigenziali, previa delibera di Giunta.

Di domenica e nei festivi, compresa la festa del Santo Patrono, la sosta è gratuita. L’occupazione prolungata di stalli per motivi diversi dalla sosta, come nel caso dei traslochi, si paga, peraltro anticipatamente, e gli interessati sono tenuti a chiedere la relativa autorizzazione preventiva al gestore.

Il quarto d’ora di tolleranza è confermato dal regolamento, in caso di pagamento per almeno un’ora.

Il piano della sosta e le nuove tariffe

Le tariffe, rimaste invariate dal 2011, sono state ritoccate dai commissari – che parlarono di adeguamento - prima di avviare la procedura di evidenza pubblica per affidare il servizio.

A elaborare il piano tariffario aveva contribuito una struttura intersettoriale appositamente costituita. Il nuovo Piano della Sosta è stato calibrato su 6112 stalli censiti, numero di partenza teorico.

La città è stata suddivisa in zone ordinarie gialle, a tariffa invariata rispetto all’attuale, con 3.352 stalli, e zone rosse soggette ad aumento tariffario.

Nelle zone gialle si paga dal lunedì al sabato (esclusi i festivi infrasettimanali), dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 20. La tariffa è fissata in 1 euro l’ora, e la tariffa minima è pari a 60 centesimi. Sono previsti abbonamenti brevi a 4 euro (mezza giornata) e 6 euro (giornata intera).

L’area antistante il Santuario dell’Incoronata rientra nelle zone gialle con 300 stalli ad attivazione periodica. La sosta a pagamento scatterà dall’1 marzo al 30 settembre nelle sole giornate di sabato, domenica, nei festivi e prefestivi infrasettimanali, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 20. Per i pullman la tariffa è unica, a 7 euro.

Nelle zone rosse (2.760 stalli) si paga dal lunedì al sabato, sempre esclusi i festivi infrasettimanali, con orario continuato dalle 8:30 alle 20. L’ora intera passa a 1,20 euro e la tariffa minima è pari a 60 centesimi per 30 minuti.

Non è previsto l’abbonamento breve per la mezza giornata, ma solo la giornata intera a 6 euro.

Altra nota dolente sono gli abbonamenti di lungo periodo: l’annuale residenti per la prima auto sale da 25 a 50 euro, mentre per la seconda auto e successive costa 100 euro in più, vale a dire 220 euro.

Gli abbonamenti ordinari (per i non residenti) sono fissati a 550 euro l’anno, 200 euro il trimestrale, 90 euro il mensile e 30 euro il settimanale, con significativi aumenti.

Nel parcheggio Vincenzo Russo, l’unica struttura affidata in concessione, con 55 stalli di cui 5 riservati al Comune di Foggia per il parcheggio dei veicoli a fini istituzionali, la tariffa oraria passa da 1,20 euro a 1,50 euro. Sono previsti quattro tipi di abbonamenti mensili: mattino (dalle 8 alle 14.30) a 150 euro; pomeriggio (dalle 14 alle 21) a 100 euro; notte dalle 21 alle 8 a 100 euro; H24 a 230 euro. Inoltre, sarà possibile acquistare abbonamenti agevolati per gli uffici, validi dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14 e dalle 15 alle 19, a 120 euro; 4 giorni h24 a 60 euro; settimanale h24 a 110 euro; quindicinale h24 a 160 euro.

Le associazioni dei consumatori sono già tornate alla carica. Il Movimento Consumatori di Bruno Maizzi ha inoltrato qualche giorno fa una Pec al commissario straordinario Vincenzo Cardellicchio. Promette di convocare a breve una conferenza stampa. A quanto pare, per lui, le azioni vessatorie ai danni dei contribuenti affondano le loro radici nel passato, sin dall’istituzione della ‘Zona di particolare rilevanza urbanistica’ 12 anni fa, e già allora la sua associazione aveva alzato le barricate per smontare il piano parcheggi.