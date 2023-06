Strisce blu ancora gratuite a Foggia, slitta la riattivazione della sosta tariffata

Slitta l’avvio del nuovo servizio di sosta tariffata a Foggia, ora gestito dalla società GPS Global Parking Solutions. Sarà prorogata tramite apposita ordinanza dirigenziale la sospensione dell’obbligo di pagamento che era stata disposta fino al 24 giugno compreso.

Oggi le strisce blu continueranno ad essere gratuite. In mattinata, è prevista una riunione operativa tra i vertici della società e il Servizio Mobilità e Traffico del Comune di Foggia. In quella sede, sarà ridefinito il cronoprogramma e, all’esito dell’incontro, i cittadini sapranno fino a quando non si pagherà la sosta.

La decisione era nell’aria. La società Gps, già il 22 giugno scorso, aveva fatto sapere come la riattivazione del servizio dipendesse dai tempi di smantellamento dei parcometri esistenti, a cura di Ataf, gestore uscente. Ci sono ancora altri parcometri da smontare. Il nuovo concessionario ne installerà 110.

Sarebbe al vaglio anche l’opzione dell’utilizzo dei ‘gratta e sosta’ nelle more del completamento delle operazioni finalizzate all’implementazione degli impianti.

Confermata, invece, l’operatività a partire da oggi, lunedì 26 giugno, del parcheggio interrato Russo di Corso Garibaldi.