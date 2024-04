Sosta tariffata, si cambia dopo le lamentele sui parcometri 'mangiasoldi': nuove tariffe e agevolazioni

Mentre continuano a piovere segnalazioni alla nostra testata di automobilisti inviperiti con la società che gestisce il servizio di sosta tariffata a Foggia, da Palazzo di Città sembrano giungere buone notizie, atteso che per sabato mattina alle 11 è prevista una conferenza stampa in cui verranno illustrate le modifiche alla disciplina relativa ai parcheggi a pagamento.

Le misure organizzative e attuative della sosta a pagamento in città e la parziale revisione delle tariffe e del regime delle agevolazioni, infatti, è stato uno dei punti affrontati dalla Giunta Episcopo nel corso della riunione di ieri.

La sindaca lo aveva annunciato ai microfoni della nostra testata, ossia che se le cose non fossero migliorate, si sarebbe corso il rischio di mandare a casa la Gps, finita nel tritacarne mediatico e nel mirino dei foggiani, per i parcometri 'mangiasoldi', che non erogano l'orario esatto della sosta rispetto all'esatto contenuto in monete inserito dagli utenti.

Peraltro, c'è anche chi, attraverso le nostre colonne, ha lamentato la mancanza di strisce blu e segnali di obbligo sosta tariffata nonostante abbia regolarmente pagato l'abbonamento annuale per residenti.

L’appuntamento è previsto nella Sala Giunta di Palazzo di Città alle ore 11,00. Interverranno: la Sindaca Maria Aida Episcopo, gli assessori Giulio De Santis e Daniela Patano e il consigliere delegato alla sosta, Nicola Formica; con loro anche e i vertici della società GPS, vincitrice del bando per la sosta tariffaria.