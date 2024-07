Marina di Lesina è “tutta blu”, polemiche sulla sosta a pagamento: "Prima i servizi, poi i parcheggi"

I parcometri non sono ancora attivi e la segnaletica verticale non è stata installata, ma le strisce blu sono già il tormentone dell’estate a Marina di Lesina.

Proprietari di case e villeggianti non hanno ricevuto alcuna comunicazione ufficiale e hanno reperito frammentarie informazioni sull’albo pretorio del Comune di Lesina, dalle delibere sulla sosta a pagamento, o nei gruppi social dove montano le polemiche.

Il nuovo balzello non è visto di buon occhio soprattutto in virtù dei servizi offerti, più in generale, ai contribuenti e ai vacanzieri.

“Marina di Lesina è tutta blu”, osserva Vincenzo Cicculli, imprenditore di Casale Villa Giulia che da più di 50 anni investe insieme al fratello Antonio Cicculli (Kiss Under the Moon) e alla famiglia nella località balneare.

Davanti al loro quartier generale, sul viale dei Platani, all’ingresso del villaggio, gli stalli sono stati delimitati a fine giugno. Hanno raccolto le lamentele di tanti clienti e passanti.

“Il paese è in ribellione, basta andare sui social, su ‘Salviamo Marina di Lesina’ e su ‘Sei di Marina di Lesina se…’. Non è che non si possano fare le strisce blu, come la tassa di soggiorno – spiega Vincenzo Cicculli -, ma da anni non vediamo un centesimo dei soldi versati. A Marina di Lesina mancano le cose essenziali, non ci sono servizi. E ci tappezzano Marina di Lesina di strisce blu. In tutte le strade”.

Elenca a memoria le strade senza strisce blu - via delle Primule, via delle Rose, via dei Gerani, via delle Ortenzie, via dei Pini e via degli Ulivi -, e fa notare come non ci sia posto neanche per dieci auto.

“I parcheggi a pagamento si possono anche fare – afferma Cicculli - Facendo due mega parcheggi all'ingresso di Marina di Lesina, chi viene a farsi la giornata lo paga volentieri. Così facendo, riempiendo Marina di Lesina di strisce blu, il Comune ha penalizzato e condannato a pagare la gente che già paga l'Imu, la Tari perché, praticamente, Marina di Lesina ora è piena di parcheggi sotto i condomini, dove già la gente paga l'impossibile. E gli stai chiedendo di pagarti pure il parcheggio. È una cosa veramente assurda”.

Stando alle informazioni desumibili dalle delibere, si pagherà tutti i giorni dalle 8 alle 24. La tariffa oraria è fissata ad un euro, quella giornaliera a 5 euro. L’abbonamento settimanale costa 25 euro, quello mensile 75 euro, quello stagionale 150 euro. Per ora, i parchimetri sono spenti. A occuparsi del servizio dovrebbe essere la società C&C srl di Margherita di Savoia, affidataria anche delle attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Lesina.

“In un posto senza servizi, perché la gente dovrebbe pagare 5 euro al giorno? Qui non ci raccolgono l'immondizia per tutto l'anno – prosegue Vincenzo Cicculli - Chi viene a fare un weekend a Marina di Lesina e se ne va la domenica sera non sa dove buttare l’immondizia. Se la porta a Foggia, a San Severo o da dove viene, e nella peggiore delle ipotesi la butta per strada”.

A onor del vero, al di là degli incivili additati dal sindaco Primiano Di Mauro che ha ingaggiato una crociata, i turisti ‘mordi e fuggi’, che riempiono la località balneare del Gargano, non sanno dove conferire i rifiuti quando vanno via. Da un paio di giorni è aperto il Centro comunale di raccolta, ma anche in questo caso l’unica comunicazione è rintracciabile solo sul profilo personale del sindaco.

Per la cronaca, mancano anche i cestini per le deiezioni canine, e quelli tradizionali sono pieni di buste dell’immondizia abbandonate.

“Se chiami il numero verde degli ingombranti a marzo o ad aprile, il primo appuntamento te lo danno dopo il 16 giugno, perché dal 15 giugno inizia il servizio di nettezza urbana – aggiunge Cicculli -. Quindi, il porta a porta a Marina di Lesina non funziona”.

Anche nella vicina Lesina sarà attivata la sosta tariffata, tutto l’anno a differenza della sua frazione balneare dove, stando all’ultima delibera, si pagherà dall’1 giugno al 15 settembre, la ‘stagione’ che, purtroppo, da queste parti non è neanche così lunga. I lavori per delimitare gli stalli nel comune lagunare sembrano procedere più a rilento.

“Hanno fatto i parcheggi solo dove andrà il turista. Quindi, la gente di Marina di Lesina, quando andrà a prendere un caffè a Lesina, pagherà pure a Lesina”, afferma l’operatore turistico.

“Io sono residente a Marina di Lesina da 51 anni – spiega Vincenzo Cicculli - e non avrò diritto al parcheggio”. Secondo il regolamento, ha diritto a un permesso chi ha la residenza presso un numero civico nel quale esistono gli stalli blu e non ha a disposizione un garage o un posto auto anche scoperto.

“A Marina ci sono 4000 appartamenti che pagano l'Imu, la Tari, acqua e fogna - prosegue l'imprenditore -. In media, sono 500 euro a casa, vale a dire due milioni di euro. Marina di Lesina è la mucca da mungere di tutte le amministrazioni che sono passate. Il sindaco e tutta l'amministrazione ci devono spiegare cosa fanno per Marina di Lesina con questi 2 milioni di euro. Per raddrizzare un palo davanti ai nostri locali ci hanno messo quattro anni”.

Lancia un appello ai villeggianti esperti in materia affinché indaghino sulla regolarità degli stalli delimitati. “Qui non posso aprire nemmeno lo sportello della macchina perché c'è la siepe”. Peraltro, accanto alle strisce blu sono comparse le linee bianche tratteggiate che delimitano la carreggiata, così da rispettare il Codice della Strada che prevede che le aree destinate al parcheggio debbano essere ubicate fuori dalla carreggiata e comunque in modo che i veicoli non ostacolino lo scorrimento del traffico.

“Stiamo parlando con le associazioni, i commercianti, coi cittadini per promuovere una classe action”, annuncia Cicculli.

Sui social sindaco e amministrazione sono bersagliati quotidianamente, ma “non risponde nessuno e qui non viene nessuno. Arrivano soltanto i vigili a fare multe”.

Si augura che le strisce blu possano essere limitate ad alcune aree. “I parcheggi si possono fare dopo che ci vengono dati i servizi. Basta - conclude -. Siamo veramente stufi”.