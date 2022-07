Strisce blu, a Foggia si cambia: arriva Gps Global Parking Solutions spa

Sarà la Gps Global Parking Solutions spa di Piacenza a gestire la sosta a pagamento a Foggia per i prossimi due anni. La società si è aggiudicata la gara bandita ad aprile dal Comune che ha scelto di esternalizzare il servizio prima affidato ad Apcoa Parking Italia spa, che se ne occupava per conto di Ataf, l’azienda del trasporto pubblico locale.

Tre concorrenti avevano presentato un’offerta: oltre a Gps Global Parking Solutions spa, ci avevano provato anche l’attuale gestore, Apcoa di Mantova, e Tmp srl di Portici (Na), che aveva impugnato il bando prima ancora della scadenza. All’inizio, la procedura è stata condizionata dai pronunciamenti del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia. L’apertura delle buste era stata posticipata dal 9 maggio al 26 maggio, in attesa di un’eventuale sospensiva. I giudici amministrativi, con una prima ordinanza, avevano disposto la partecipazione con riserva della ricorrente alla gara, a prescindere dai requisiti contestati. Tuttavia, alla prima seduta pubblica del seggio di gara, Tmp srl era stata esclusa perché non aveva presentato l’attestato di sopralluogo firmato dal personale incaricato del Comune di Foggia e nel ricorso non figurava tra i requisiti contestati, dunque, secondo la commissione, l’ordinanza del Tar non rilevava i fini dell’ammissione dell’operatore economico. All’indomani, il ricorso era stato integrato, e Tmp srl aveva impugnato anche il verbale con cui era stata esclusa e l’obbligo di sopralluogo.

Intanto, la gara era stata sospesa per consentire alla Gps Global Parking Solutions spa di integrare la documentazione, attivando il ricorso istruttorio, in quanto non aveva presentato il contratto di avvalimento con la cooperativa sociale Isola. Il 6 giugno il Tar ha riammesso la Tmp srl per consentire la valutazione della sua offerta sulla base dell’attestato di sopralluogo svolto autonomamente dal legale rappresentante della società. L’udienza di merito è stata fissata al 5 ottobre.

La società campana, però, si è fermata alla valutazione delle offerte tecniche, non avendo raggiunto il punteggio minimo di 48 punti su 80, che consentiva l’ammissione all’apertura delle offerte economiche. A contendersi l’affidamento in concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento nella città di Foggia sono rimasti, allora, solo due operatori. Gps ha ottenuto il miglior punteggio sia per l’offerta tecnica che per l’offerta economica e ha proposto il rialzo massimo del 33,33%. Il valore della concessione per due anni ammonta a 4.741.65 7,99 euro, al netto dell'Iva.

L’aggiudicazione diventa efficace una volta verificato il possesso dei requisiti. Dopo la stipula del contratto, stando al capitolato, il concessionario avrà a disposizione 20 giorni per l’avvio effettivo, dopo aver installato la nuova segnaletica e i parcometri. L’affidamento comprende il parcheggio interrato Vincenzo Russo accanto al Comune di Foggia. Gps Global Parking Solutions spa è tenuta ad assorbire il personale che operava alle dipendenze di Apcoa, fatto salvo il possesso dei requisiti di ordine generale e morale. Nell’elenco dei dipendenti per l’applicazione della clausola sociale erano presenti 16 operatori generici e 50 ausiliari del traffico.

Quando subentrerà il nuovo gestore, scatteranno anche le nuove tariffe e i relativi aumenti. La città sarà suddivisa in zone gialle, che comprenderanno anche gli stalli ad attivazione periodica nel parcheggio antistante il Santuario dell’Incoronata, e zone rosse, soggette ad aumento tariffario. Nelle strisce blu in zona rossa si pagherà dalle 8.30 alle 20, senza fascia gratuita, 1,20 euro l’ora e alcune piazze e strade, previa deliberazione, potranno essere soggette a tariffazione fino alle 24 il venerdì e sabato. L’abbonamento annuale residenti per la prima auto passerà a 50 euro l’anno, 220 euro per la seconda auto (100 euro in più del costo attuale). L’abbonamento ordinario annuale arriverà a costare 550 euro l’anno, vale a dire 200 euro in più.