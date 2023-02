Sosta tariffata in città: Apcoa prova a scalzare il nuovo concessionario ma perde al Tar

Niente da fare per Apcoa Parking, che dal 2015 gestiva il servizio della sosta tariffata a Foggia per conto di Ataf. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha respinto il ricorso presentato a ottobre dalla società che aveva chiesto l?annullamento dell?aggiudicazione a Gps Global Service Parking Solutions dell?affidamento in concessione della gestione della sosta a pagamento, un risarcimento danni e il subentro nel servizio.

Apcoa, arrivata seconda alla gara indetta ad aprile del 2022 dal Comune di Foggia, che ha scelto di esternalizzare il servizio, lamentava che i due contratti di avvalimento stipulati dall?aggiudicataria, eventualità prevista dal bando, non fossero idonei a soddisfare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal disciplinare di gara, vale a dire un fatturato minimo annuo nel settore della gestione dei parcheggi, riferito agli esercizi finanziari 2018-2019-2020, non inferiore a 2 milioni di euro al netto dell?Iva, e l?elenco di principali servizi effettuati nei tre anni precedenti al bando.

Secondo la tesi della ricorrente, le previsioni contrattuali, in pratica, non avrebbero garantito il reale trasferimento alla Gps Global Service Parking Solutions dei mezzi e delle risorse indispensabili per l?esecuzione dell?appalto. Il Comune di Foggia e Gps hanno evidenziato la natura di ?garanzia? dell?avvalimento, riconducibile, peraltro, soprattutto al trasferimento del know-how, compresa l?attività formativa, più che all'operatività.

Le due società in questione, sono la cooperativa sociale Isola che, oltre alle proprie specifiche certificazioni, ha messo a disposizione, per tutta la durata della concessione, tra le altre cose, quattro unità di personale compreso il coordinatore, mezzi per gli spostamenti, software per la gestione delle aree di sosta, macchina contamonete, un coordinatore tecnico responsabile di un programma di formazione del personale e un servizio di help desk; e la AJ mobilità srl, che ha messo a disposizione corsi di formazione gestiti da personale esperto per la manutenzione dei parcometri e di impianti di automazione di aree di sosta dotate di barriere e casse automatiche, consulenza della direzione aziendale, ausiliario della sosta e software ParkFolio per parcometri Flowbird. I giudici amministrativi, davanti a un contenuto così descritto, hanno escluso la nullità del contratto.

Quanto alla presunta inadeguatezza delle prestazioni lamentata da Apcoa, sebbene non regga secondo il Tar la tesi dell?avvalimento di sola garanzia, ?non si comprende perché l?attività di formazione e collaborazione delle risorse umane per la gestione della sosta a pagamento (e non di progettazione astrofisica o nucleare) non sia idonea a garantire all?amministrazione di poter fruire delle competenze acquisite dalle ausiliarie?, scrivono con una punta di ironia i giudici, che già avevano rimarcato come la gestione della sosta non richiedesse ?cognizioni di natura squisitamente specialistica sotto il profilo tecnico e/o scientifico, rendendo da un lato le prestazioni facilmente fungibili ed al tempo stesso le competenze trasferibili agli operatori, atteso che si tratta di attività materiali, meccaniche o di controllo, prive di discrezionalità?.

Con questo, i giudici intendono che per la tipologia della prestazione non è necessario che siano le società con cui GPS ha stipulato i contratti a espletarla e, di fatti, sarà il personale riassorbito dal nuovo concessionario a effettuare il servizio. Infine, secondo il Tar non è irrisorio il corrispettivo annuo di 5mila euro in favore di ciascuna società pattuito nei rispettivi contratti. Il ricorso è stato, dunque, giudicato infondato. Foggia saluta Apcoa, e Gps Global Service Parking Solutions resta la nuova aggiudicataria del servizio della sosta tariffata.