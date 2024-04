Tariffa "proporzionale al minutaggio", nuove agevolazioni e strisce blu fino alle 24 in zona movida

Sarà ripristinata la frazione di ora, l’abbonamento annuale per le auto ibride si dimezza e sarà valido in tutte le zone a pagamento, gli studenti universitari pagheranno 100 euro l’anno e scattano agevolazioni dal 10 al 30% per gli enti pubblici e privati valide sempre e ovunque, ma arriva anche il via libera a eventuali nuovi stalli e al pagamento fino alle 24 nelle giornate di venerdì, sabato e in quelle prefestive infrasettimanali in alcune strade della cosiddetta zona rossa.

I correttivi al piano della sosta a pagamento in città, introdotti da una delibera di Giunta già pubblicata all’albo pretorio che sarà illustrata lunedì prossimo da Comune di Foggia e Gps, sembrano ispirarsi al concetto tanto caro alla nuova Amministrazione della ‘rivoluzione della normalità’.

Ad una prima lettura del provvedimento, solo alcune categorie beneficeranno delle agevolazioni, ma le tariffe, più in generale, non si abbassano, e la società che gestisce la sosta tariffata incassa l’autorizzazione a procedere all’ampliamento della fascia oraria nelle strade della movida.

Il rimedio alle lamentele degli automobilisti per i parcometri ‘succhiasoldi’, che rilasciano ticket da un’ora anche a fronte del versamento di una moneta da due euro, senza restituire resto, dovrebbe essere garantito da una ‘revisione tariffaria’ operata dalla Giunta.

Nella nuova disposizione si precisa che la tariffa minima è di 60 centesimi per i primi trenta minuti di sosta per tutte le zone, e “per i periodi di sosta successivi, in alternativa alla corresponsione della tariffa per ora intera, potrà essere corrisposta una tariffa proporzionale al minutaggio previsto per ciascuna zona”. Si esplicita, dunque, una condizione che dovrebbe rappresentare la norma in caso di colonnine che non danno il resto.

Gli appartenenti alle forze armate e alle forze dell’ordine di stanza a Foggia sono assimilati ai residenti, e pagheranno lo stesso costo per il rilascio del permesso, purché possano esibire un titolo di assegnazione o contratto dell’alloggio. I medici convenzionati con la Asl in visita domiciliare, invece, avranno diritto all’esenzione di un’ora, ma dovranno esporre, oltre al contrassegno identificativo, il disco orario che indica l'inizio della sosta.

Ma veniamo alle agevolazioni tariffarie, che non sono cumulabili tra loro. I proprietari di auto ibride pagheranno un abbonamento annuale ridotto del 50% con “validità su tutte le zone a pagamento ed in ogni fascia oraria per la durata di un solo anno dalla data di sottoscrizione, purché sottoscritto entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore" del provvedimento. Gli utenti che hanno già sottoscritto un abbonamento, avranno diritto alla compensazione dell’importo “mediante protrazione del periodo di abbonamento per il valore corrispondente alla somma già corrisposta”.

Poi ci sono i pacchetti di abbonamenti annuali per i dipendenti di enti pubblici e privati e gli organi istituzionali. Lo sconto è rapportato al numero dei dipendenti.

Gli enti in questione non devono essere dotati di parcheggi aziendali di idonea ricettività e devono avere la propria sede principale o almeno una sede secondaria in zona soggetta a tariffazione. La percentuale di riduzione dell’abbonamento annuale ordinario di 550 euro varia dal 10% per gli enti tra i 10 e i 20 dipendenti, al 20% da 20 a 50, e ancora 25% da 50 a 100 dipendenti e, infine, 30% oltre i 100 dipendenti. L’agevolazione, però, è valida in tutte le zone a pagamento e in ogni fascia oraria.

A questa soluzione, a quanto è dato sapere, lavoravano i consiglieri nelle commissioni, e a quanto si evince, hanno strappato una condizione più conveniente del solo parcheggio nelle vicinanze dei palazzi delle istituzioni.

Le agevolazioni per gli studenti dell’Università di Foggia valgono come un contributo comunale al diritto allo studio universitario. Il costo dell’abbonamento è di 100 euro all’anno. Lo studente dovrà risultare in regola con il pagamento delle tasse universitarie e dimostrare il titolo di possesso del veicolo o il titolo di possesso del veicolo da parte di componenti del nucleo familiare.

In questo caso, però, l’abbonamento è valido solo nelle strade adiacenti al Dipartimento al quale sono iscritti e nelle fasce orarie di apertura, per di più nella sottozona residenti in cui si trovano i plessi, oltre che nelle vicinanze della Biblioteca provinciale.

Le stesse condizioni valgono per gli studenti dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio Umberto Giordano.

La Giunta ha provveduto anche a precisare che per l’area antistante il Santuario dell’Incoronata il gestore dovrà adottare “le necessarie misure per la differenziazione del pagamento delle tariffe previste per i pullman”.

Un tasto dolente è l’istituzione, finora ‘congelata’, della fascia oraria soggetta a pagamento fino alle ore 24 nelle giornate di venerdì, sabato e nei prefestivi infrasettimanali nelle centralissime strade più frequentate dalla gente della notte.

Toccava alla Giunta sbloccare la previsione del regolamento adottato a febbraio del 2022 dalla commissione straordinaria. Le strisce blu interessate si trovano al parcheggio ‘La Maddalena’; in piazza Marconi; via Dante Alighieri; Largo degli Scopari; piazza Piano delle Croci; corso Cairoli; corso Garibaldi; via Valentini Vista Franco; vico Galiano e vico Zezza.

Nelle sole fasce orarie e giornate in cui scatta il prolungamento fino alle 24 non sarà attivabile la tariffa a giornata intera.

Parte, inoltre, la ricognizione delle strade “tariffabili in coerenza con il piano della sosta a suo tempo approvato ed attualmente non tariffate”, per consentire l’eventuale individuazione di ulteriori stalli da destinare alla sosta a pagamento. La disposizione, si legge nella delibera, “costituisce anche misura compensativa della riduzione degli stalli che verrà a determinarsi per effetto dell’adeguamento della perimetrazione delle aree di sosta e degli stalli alle condizioni di maggior sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, con particolare riferimento a quella, da completare prioritariamente, relativa alle intersezioni stradali”.

In più arriveranno almeno 40 stalli a pagamento anche per le moto. Per i veicoli a due ruote si pagherà la metà della tariffa.

A distanza di sei mesi dall’applicazione delle misure è previsto un monitoraggio per valutare “eventuali impatti negativi sull’equilibrio economico finanziario della concessione”.

A quanto si evince dalla delibera, da gennaio si sono susseguite quattro riunioni e la parziale revisione delle tariffe e del regime delle agevolazioni scaturisce dalla volontà di recepire alcune istanze dei cittadini, delle associazioni dei consumatori, delle associazioni di categoria e del terzo settore in genere.