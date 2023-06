Il sodalizio imprenditoriale di Casillo e De Vitto: "Questo non è che l'inizio"

Casillo-De Vitto e la prima 'raccolta' assieme. Un video emozionale celebra il sodalizio. I giorni della raccolta. Quelli nei quali i campi e il grano della provincia di Foggia diventano i protagonisti di una tradizione che si rinnova. E a proposito di tradizioni, questo è il tempo in cui due 'nomi' importanti dell’imprenditoria locale, consolidano un’intesa ed una sinergia che sembrano riportare le lancette del tempo indietro. Verso un periodo di floridità, di ricchezza e di prestigio per il igranaio d’Italia'.

Gennaro Casillo e Giuseppe De Vitto hanno dato vita ad un sodalizio imprenditoriale che, col passare del tempo, prende sempre più forma. “Questa è la prima vera campagna del grano con la raccolta dagli agricoltori di Foggia e dell’intero tavoliere. Un anno di duro lavoro con la fornitura di seme, concimi e servizi - spiega Casillo - e per questo, simbolicamente, tutto assume un significato particolare, speciale per noi. Siamo troppo legati al territorio, lo dice la nostra storia”.

Torna a vivere, sempre sul territorio, quello che è stato uno dei quartieri generali del polo cerealicolo: “Si, anche dal punto di vista strutturale, con De Vitto, abbiamo lavorato molto su via Trinitapoli. Abbiamo riavviato un impianto di stoccaggio da quasi 300.000 quintali. È un periodo di grande felicità per la mia famiglia e per i De Vitto. E questo, non è che l’inizio”.