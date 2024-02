A Mattinata più di 200mila presenze, il sindaco smentisce un calo: “Superato ogni record”

“La notizia relativa al calo delle presenze turistiche a Mattinata è totalmente falsa e priva di ogni fondamento. Non lo dice solo l’Amministrazione comunale, ma lo confermano i dati ufficiali che i nostri operatori turistici forniscono alla Regione Puglia. Non esistono altri dati in merito”.

Ad affermarlo è il sindaco Michele Bisceglia, che smentisce categoricamente i dati relativi a un calo di presenze, diffusi e commentati da Federalberghi.

“Questo genere di notizie, false e pretenziose, non fa altro che danneggiare il grandissimo lavoro che quotidianamente gli operatori economici e turistici di Mattinata, in concorso con l’Amministrazione comunale, fanno per migliorare la qualità della nostra destinazione turistica – prosegue il sindaco Bisceglia - Una destinazione turistica, la nostra, che vede confermato il virtuoso trend di crescita migliorando, anche quest'anno, la propria performance. Ci siamo definitivamente lasciati alle spalle il periodo Covid”, assicura il primo cittadino di Mattinata.

L’analisi del gettito dell'Imposta di Soggiorno dello scorso anno, “ci permette infatti di asserire che le presenze registrate a Mattinata hanno ampiamente superato le 200.000 unità nel 2023, superando sia quelle pre-pandemiche del 2019 che quelle dello scorso anno (179.460 per l’anno 2022). I dati del 2023 non sono ancora ufficiali in quanto si attende la validazione dell’Istat, tuttavia Mattinata ha superato ogni record con più di 200mila presenze. Dato storico mai raggiunto prima. La serie storica, dal 2005 al 2022, dei dati pubblici e certificati, facilmente verificabili online, è consultabile sul sito dell’Osservatorio dell’Agenzia Regionale per il Turismo–PugliaPromozione”.

L’Amministrazione comunale, fa sapere, farà di tutto per tutelare e difendere l’immagine e la reputazione di Mattinata come Comunità ospitale e destinazione turistica autorevole, oltre che la credibilità e l’onorabilità dei suoi operatori turistici.