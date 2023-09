A Borgo Cervaro apre 'Kmetroverde': è il polo tecnologico dei 'Sistemi energetici' ideato dall'ing. Salvatori

Nasce a Borgo Cervaro il Polo Tecnologico per l’Economia Circolare e le fonti rinnovabili. Già settanta dipendenti, in ballo altre 230 assunzioni

Si chiama Kmetroverde, nasce dalla riqualificazione della struttura ex Ferrovie dello Stato, lunga appunto un chilometro ed ospita 'Sistemi energetici'. Nella mission dell'azienda a firma di Marcello Salvatori, ci sono le Comunità Energetiche che attraverso la produzione di energia collettiva che creano benefici ambientali, economici e sociali, favorendo il processo di transizione energetica.

Grazie ai fondi regionali Por nasce una realtà che ad oggi conta 70 dipendenti e punta ad assumerne altri 230 quando il Polo Tecnologico lavorerà a pieno regime. Tra i progetti in corso ci sono Spazio forma, per la produzione di componentistica di impianti a biogas e biometano, Spazio lab, laboratorio e centro di ricerca e Spazio vento, per la manutenzione di moltiplicatori di giri di aerogeneratori.