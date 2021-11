Thomas, il ragazzo nigeriano arrivato in Italia su un barcone diventato designer di borse a Foggia: "Apro uno showroom in via Biagi"

34 anni, da sette a Foggia, dopo aver attraversato il mare su di un gommone e aver trascorso alcuni anni tra le baracche di Borgo Mezzanone, sabato prossimo Thomas Lawrence realizzerà il suo sogno. Il giovane nigeriano apre il suo showroom in via Biagi.

A 27 anni si era visto costretto a lasciare la Nigeria per "questioni di sicurezza", per "continuare a vivere". Stilista, in questi anni ha prodotto borse, 'Le chicche di Lau", grazie all'opportunità che il corso di sartoria 'I saperi per l'inclusione' promosso dal Rotary Club 'Umberto Giordano' di Foggia coordinati dalla socia Maria Buono e svolti in collaborazione con la consigliera di parità, la Caritas, la Fondazione Monti Uniti e la Cooperativa sociale Medtraining - gli avevano dato (la storia di Lau).

Con i primi soldi guadagnati aveva acquistato una macchina da cucire di seconda mano, al prezzo di 25 euro. Ha cominciato a fare piccoli lavori per i suoi compagni di sventura: un pantalone strappato, un t shirt bucata, un lenzuolo malandato. "Mi piaceva la sartoria, cucire" ci aveva detto nel suo italiano ancora stentato, "ma all'inizio per mantenermi lavoravo in un ristorante, 15 ore al giorno. Anche 16".

Innamorato di Foggia, il designer di borse aveva ricevuto dal Rotary una macchina da cucire e alcuni esclusivi materiali fondamentali per le sue creazioni (guarda il video).

La spinta ad aprire un laboratorio tutto suo e uno showroom gli è stata data dalla partecipazione all’avviso puubblico ‘Pun – Pugliesi Innovativi’ con cui il giovane designer ha ottenuto un finanziamento con il progetto ‘Sartoria Circolare’, individuato con il marchio ‘le Chicche di Lau’. Ambizioso il progetto di Lawrence, finalizzato allo sviluppo di un’economia circolare sostenibile attraverso la diffusione dell’arte del cucito, riciclo e riuso, per favorirne l’inclusione sociale, potenziarne l’autonomia e la partecipazione sociale alla vita comunitaria.

"Ora il suo sogno è coinvolgere nel suo laboratorio altri extracomunitari affinché possano esprimere potenzialità e talento. Non a caso la sede del laboratorio è l’Assori di Foggia, luogo per eccellenza di integrazione sociale. L’auspicio è che il suo messaggio venga accolto dalla comunità foggiana, riconoscendone il talento artistico ma anche l’impegno e la passione con cui Lawrence realizza prodotti bellissimi con tessuti diversi e pieni di storia".

Partner del progetto sono l'Assori Onlus, la Fondazione Monti Uniti, la cooperativa sociale Medtraining, New and Best – produzione accessori per la moda di Michele Doronzo Barletta, Rotary club Foggia ‘U. Giordano’, la cui mission è 'Servire per cambiare vite' dando concretezza a progetti di inclusione sociale.