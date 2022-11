'Share(n)eet', riunione operativa presso il coordinamento Uil foggia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“Italuil modello di “Best practice” in tema di inclusione e inserimento sociolavorativo di Neet e migranti”. È questo il dato emerso nel corso del confronto, presieduto da Luca Maggio, Coordinatore UIL PUGLIA, SEDE DI FOGGIA, sul progetto #SHARE(N)EET. Presente presso la sede del Coordinamento UIL FOGGIA, una delegazione portoghese alla quale sono state illustrate le modalità di “presa in carico” di soggetti svantaggiati, Neet, immigrati. SHARE(N)EET è un progetto europeo che mira a sostenere l’inclusione e l’occupazione dei NEET e dei migranti attraverso percorsi di apprendimento. Il progetto, della durata di 20 mesi, ha tra i suoi partner Italia, Romania, Portogallo, Lussemburgo, Cipro e Turchia. “In perfetta sincronia con le azioni di inclusione e inserimento di immigrati, NEET, soggetti e famiglie fragili che Italuil ha implementato in questi anni, abbiamo aderito con convinzione a questo progetto che ha come obiettivo finale supportare, tutelare e ricollocare i soggetti svantaggiati”, conclude Luca Maggio.