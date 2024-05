Settore lapideo, buone notizie per i lavoratori del comparto: rinnovato il contratto integrativo

Le Segreterie Provinciali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Foggia annunciano con soddisfazione la firma sull’accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale dei lapidei, scaduto il 30 giugno dello scorso anno. La firma è avvenuta nella sede di Confindustria Foggia.

“Dopo mesi di estenuanti contrattazioni, proteste, scioperi, manifestazioni ed incontri, con soddisfazione finalmente possiamo annunciare la firma sull’accordo per il rinnovo dell’integrativo provinciale dei lapidei - dichiarano i Segretari Generali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Foggia Severino Minischetti, Giuseppe Villani e Savino Tango -. Non è stato facile arrivare ad una intesa con Confindustria, ma il dialogo e la contrattazione hanno prodotto i loro frutti. In particolare, registriamo l’accordo sul ‘Premio di assiduità’ che passa a 280 euro mensili, quindi con un aumento di 57 euro mensili. Poi, l’indennità di mensa passa da 5,29 Euro lorde in busta paga al buono pasto elettronico di 6,50 Euro netti, in pratica viene raddoppiato".

In più, i lavoratori si assicurano la ‘una tantum’ nel mese di agosto, pari a 250 Euro, e vengono confermati i 258 Euro di buoni carburanti, che sono corrisposti nella mensilità di dicembre. "Registriamo la ritrovata disponibilità del settore Lapidei di Confindustria Foggia - rimarcano i segretari generali Minischetti, Villani e Tango - Come abbiamo avuto occasione di evidenziare in questi mesi di trattative al centro c’era la situazione di lavoratori alle prese con l’inflazione e con l’aumento del costo della vita, oltre che del carrello della spesa, fattori che incidono pesantemente in negativo sul potere di salari e delle tasche di quanti si sacrificano ogni giorno in un lavoro complesso, difficile, faticoso e rischioso”.