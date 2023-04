Tassisti agganciano la sfida del Gino Lisa: in aeroporto ci sarà un servizio fisso

Un servizio fisso di taxi presso l'aeroporto di Foggia con almeno un paio di autovetture che potrebbero aumentare nel caso di massima affluenza dei turisti: è l'accordo definito tra il comitato Vola Gino Lisa e una rappresentanza di tassisti locali.

Una intesa che almeno in questa fase spegne le polemiche dei giorni scorsi. Su queste colonne un viaggiatore proveniente da Torino e atterrato "nel deserto del Gino Lisa" sotto a una pioggia battente, aveva lamentato la mancanza di mezzi di collegamento pubblici e anche privati. Non si era fatta attendere la replica del tassista che aveva preso in carico la sua richiesta: "Quasi sempre non portiamo a casa una corsa".

"Ringraziamo i rappresentanti dei tassisti che hanno dato tutta la loro disponibilità evidenziando alcune criticità che inseriremo nei nostri futuri problemi da risolvere. È chiaro, almeno per noi, che il servizio di trasporto privato come il taxi, insieme ad un efficace servizio pubblico, possa rappresentare una prima soluzione alla crescita della funzionalità dell’aeroporto" conclude il comitato.