Navetta per il Gino Lisa pronta a partire: da Regione e Comune 62mila euro per il servizio

Il servizio navetta dedicato all’aeroporto Gino Lisa sarà presto attivato: c’è la copertura finanziaria. Ad annunciarlo è stato il componente della commissione straordinaria che gestisce il Comune di Foggia Sebastiano Giangrande, nell’ambito di una riunione di Confindustria Foggia dedicata proprio al Gino Lisa e alle opportunità sinergiche con l’economia dauna.

La Regione Puglia ha messo a disposizione 35mila euro, mentre dalle casse comunali saranno trasferiti ad Ataf altri 27mila euro. In tutto, 62mila euro per garantire un collegamento diretto con la stazione.

I “sacrifici” di Comune e Regione, testuali parole di Giangrande, hanno consentito di superare la criticità della “limitatezza del chilometraggio” di Ataf. Il servizio sarà calibrato sulla scorta del tabellone degli arrivi e delle partenze di giugno. Oggi, ad assicurare i collegamenti sono le linee 17-18-19-F6, mentre l’airbus effettua solo un paio di corse il venerdì e la domenica alle 22.50.

Il commissario straordinario ha riferito, inoltre, che l’ente sta sondando la situazione taxi e noleggio con conducente, che ha definito “precaria, improntata quasi a libera iniziativa”. A tal proposito, ha fatto sapere che il Comune redigerà un regolamento che disciplini queste attività anche per consentire l’acquisizione di un titolo per chi volesse intraprendere nuove iniziative.

Il vice presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, che aveva incontrato i commissari straordinari Vincenzo Cardellicchio e Giangrande per rivedere il contratto di servizi per il trasporto pubblico, ha confermato lo stanziamento. Buone notizie anche sul fronte dei trasporti extra-urbani: “Abbiamo chiuso per i collegamenti autobus tra l’aeroporto di Foggia e il Gargano - fa sapere dopo un incontro con l’assessore al ramo Anita Maurodinoia - Potenzieremo i collegamenti su gomma”.