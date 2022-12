Addio lampade energivore, arriva Edison Next: nell'appalto da 31 milioni pubblica illuminazione ‘green’

Sarà Edison Next, la società di Edison nata per accompagnare la pubblica amministrazione nella sfida della transizione ecologica, ad occuparsi per i prossimi 9 anni della gestione integrata dell’intero servizio di pubblica illuminazione nella città di Foggia.

Prima di Natale la commissione straordinaria ci ha messo la firma, proprio come auspicato dalla componente Marilisa Magno, e ha deliberato la definitiva adesione alla convenzione Consip per la fornitura del Servizio Luce e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni. Il costo complessivo ammonta a più di 31 milioni e 700mila euro e comprende il canone, che varia in una forbice tra i 3,5 milioni del primo anno e i 3 milioni dell’ultimo, e un importo extra-canone a consumo, pari a 2,8 milioni di euro circa, che l’amministrazione comunale può utilizzare per interventi di manutenzione straordinaria aggiuntivi.

Dalla documentazione tecnica allegata alla delibera del 22 dicembre si evincono tutti i dettagli dell’appalto. A curare l’operazione sono stati i dirigenti del Servizio Lavori Pubblici, Francesco Paolo Affatato, e del Servizio Finanziario, Carlo Dicesare. L’Energy Manager Elia Rosania si è occupato degli aspetti tecnici.

In pratica, il Comune di Foggia ha scelto di aderire al contratto di convenzione stipulato da Consip, risparmiando anche i costi di una gara d’appalto e relativi eventuali contenziosi. La procedura è partita a giugno con una serrata interlocuzione con la Citelum, società del raggruppamento temporaneo di imprese che si era aggiudicato il lotto riferito agli enti locali della provincia di Foggia nella maxi gara bandita nel 2015 dalla Consip. A ottobre, Edison Next ha perfezionato definitivamente l’acquisizione di Citelum, secondo operatore in Italia nel settore dell’illuminazione pubblica, già annunciata a maggio.

Le trattative sono andate avanti e il Comune di Foggia ha cercato di strappare le condizioni migliori: dopo un’attenta disamina della proposta tecnica economica ha, infatti, chiesto una rinegoziazione e ha ottenuto la sostituzione di altri 304 pali corrosi o pericolosi della pubblica illuminazione in aggiunta ai 1801 già previsti (su oltre 15mila censiti) e la completa sostituzione dei 19.551 corpi illuminanti, con apparecchi a Led ad altissima efficienza, entro il primo anno dalla sottoscrizione del contratto. Addio alle lampade energivore. Già nei primi sei mesi è prevista l’installazione del sistema di telecontrollo, 182 quadri elettrici saranno sostituiti e altri 63 saranno messi a norma. La società si occuperà, inoltre, del rifacimento completo dei tratti di linea e delle derivazioni danneggiate e non conformi. Si tratta di investimenti per oltre 9,6 milioni.

Con la realizzazione delle opere presentante, l’amministrazione stima di poter raggiungere un risparmio energetico del 70,63%. È prevista la fornitura di energia elettrica 100% verde. Tra i vantaggi per il Comune anche l’assistenza alla redazione del Pric, il Piano regolatore dell’illuminazione comunale, un call center dedicato h24, un numero verde dedicato e un portale web di controllo dedicato. Tra le migliorie all’offerta, Edison Next ha inserito anche un contributo per il servizio di installazione delle luminarie natalizie fino ad un massimo di 40mila euro per ogni anno di gestione.