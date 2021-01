Servizio Civile, quasi 100 progetti targati Provincia di Foggia e 600 posti disponibili. "Distribuiremo risorse per oltre 3 milioni"

Sono 600 i posti disponibili nei 13 programmi presentati dalla Provincia di Foggia nell'ambito del Servizio Civile Universale. I giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni possono compilare la domanda di partecipazione fino alle 14 di lunedì 8 febbraio.

L'ente di Palazzo Dogana ha presentato complessivamente 94 progetti - 4 programmi sono stati stilati insieme al Centro Studi e Volontariato Cesevoca - che consentiranno di reclutare 424 operatori volontari. I progetti avranno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi e saranno realizzati in Capitanata e all'estero. In più, è targato Provincia di Foggia anche un programma che prevede altri 3 progetti nell'ambito delle misure previste per Garanzia Giovani che consentiranno l'impiego di 176 giovani nei maggiori comuni della Capitanata.

“Nonostante la pandemia - ha commentato il presidente Nicola Gatta - abbiamo messo in campo le forze necessarie ai fini della prestazione di servizi circa la pubblica assistenza, legalità e attività culturali. Riusciremo a distribuire sul territorio provinciale risorse per oltre tre milioni di euro”.

Ha espresso la sua soddisfazione anche il consigliere delegato, Luigi Fusco, che evidenzia come la Provincia si confermi tra i primi attori nazionali per il Servizio Civile Universale. Sul sito tematico della Provincia di Foggia dedicato al Servizio Civile Universale è possibile consultare il bando e i progetti. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente sulla piattaforma Domanda on line dove è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura.