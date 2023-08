Servizio civile digitale con il Cesevoca: opportunità per 718 giovani del Sud

È stato pubblicato il Bando per la selezione di 4.629 giovani tra i 18 e 28 anni, da impiegare in 213 progetti, afferenti a 76 programmi di intervento di Servizio Civile Digitale da realizzarsi in Italia, già finanziati con decreto del capo Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale del 4 luglio 2023, n. 595.

La cooperativa sociale Ce.S.eVo.Ca., Centro Studi e Volontariato di Capitanata con sede a Castelluccio Valmaggiore, ha visto finanziati tre diversi Piani di intervento, per un totale di 718 volontari.

Si tratta dei programmi 'Mezzogiorno digitale' (300 posti), con i progetti 'Mezzogiorno Digitale per innovare' e 'Mezzogiorno Digitale per integrare'; 'Sicilia, Basilicata e Calabria in rete digitale' (274 posti) con i progetti 'Sicilia, Basilicata e Calabria in rete digitale per innovare' e 'Sicilia, Basilicata e Calabria in rete digitale per integrare'; 'Salento digitale' (144 posti), con i progetti 'Salento Digitale per innovare' e 'Salento Digitale per integrare'.

I progetti puntano a migliorare la comunicazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini, l’accessibilità e la positiva accoglienza nei servizi pubblici, con attenzione particolare alle persone che presentano maggiori difficoltà nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Hanno l’obiettivo di favorire e aiutare la cittadinanza nell’utilizzo delle nuove tecnologie digitali e di supportare gli operatori nelle procedure informatiche, riducendo la burocratizzazione cartacea.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL), raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it entro le 14 del 28 settembre 2023.

“Il Servizio Civile Universale – sottolinea il presidente del Ce.S.eVo.Ca., Carlo Laronga - è un’esperienza di impegno sociale e cittadinanza attiva con un’elevata valenza formativa che i giovani tra i 18 e i 28 anni possono vivere in enti privati o istituzioni pubbliche. È un’importante occasione di crescita personale e professionale. Inoltre, c’è una novità interessante: in alcuni progetti sono previste riserve di posti per giovani con minori opportunità, disabilità, bassa scolarizzazione, difficoltà economiche, care leavers e giovani con temporanea fragilità personale e sociale. Non solo: la Legge 21 giugno 2023 n. 74, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante ‘Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche’, prevede una riserva di posti pari al 15%, nei concorsi pubblici e per le assunzioni di personale non dirigenziale, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito. Un riconoscimento al valore e all’esperienza di chi ha prestato servizio come volontario dedicandosi, per un periodo della propria vita, alla cura del bene pubblico e sviluppando sempre di più senso civico e spirito di appartenenza alle nostre comunità”.

Ai volontari risultati idonei e selezionati verrà riconosciuto un rimborso mensile di 507,30 euro. I progetti avranno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio paria 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi.

Le sedi di svolgimento dei progetti del Ce.S.eVo.Ca. sono Ascla; Synago Onlus; Camera di Commercio di Foggia; Associazione Compagnia delle opere -Foggia; Opus Opere pugliesi di utilità sociale; SocialService; Unione dei Comuni Entroterra Idruntino; Csv Foggia; Csv Brindisi Lecce; Fondazione Nuova specie Onlus; Società Cooperativa Sociale San Riccardo Pampuri; Aps e Sd Puglia senza ostacoli; Protezione Civile-Gruppo Lucano; L'abbraccio -Cooperativa Sociale; Nel paese delle meraviglie -Società Cooperativa Sociale; Associazione intercomunale Valle del Liri; Comune di Alessano; Comune di Accadia; Comune di Alberona; Comune di Andrano; Comune di Castelluccio dei Sauri; Comune di Giurdignano; Comune di Montesano Salentino; Comune di Ambito Francavilla; Comune di Aradeo e, naturalmente, Ce.S.eVo.Ca.

Per selezionare il progetto si può consultare il link domandaonline.serviziocivile.it.