Servizio Civile a Casa Sollievo della Sofferenza, online il bando per la selezione di 12 operatori

È on line il bando per la selezione di 12 operatori volontari di Servizio Civile Universale da destinare all'Unità di Oncologia e alla Residenza per Anziani Casa Padre Pio di Casa Sollievo della Sofferenza. I 3 progetti, tutti da 4 volontari, sono realizzati in convenzione con Favo-Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, unitamente ad Aimac-Associazione Italiana Malati di Cancro, e Provincia di Foggia.

Due progetti da 4 volontari ciascuno – Anziani Integrazione Sociale (4 volontari) e Anziani Valore da riscoprire (4 volontari) – si svolgeranno presso la residenza per anziani Casa Padre Pio.

Il progetto Informacancro 2024 (4 volontari) si svolgerà invece nell'Unità di Oncologia dell'Ospedale, reparto e Day Hospital. Possono presentare domanda di partecipazione al bando i giovani senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni) e siano in possesso dei seguenti requisiti:

-cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

-aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

-non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Per entrambi i progetti realizzati in convenzione con la Provincia di Foggia – Anziani Integrazione Sociale e Anziani Valore da Riscoprire – è prevista l'assegnazione di un posto a GMO-Giovani con Minori Opportunità, cioè giovani con difficoltà economiche desumibili dalla dichiarazione Isee con un valore inferiore o pari alla soglia di 15.000 euro. La dichiarazione va esibita e consegnata durante il colloquio orale. Le domande di partecipazione ai 3 progetti vanno presentate esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma ministeriale DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/. I termini di presentazione delle domande scadono alle ore 14 del 15 febbraio.

