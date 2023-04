Spiragli sul parco eolico comunale di Pietra: Voreas pronta a pagare le royalties arretrate

Non saranno i giudici amministrativi a risolvere il contenzioso tra l’amministrazione di Pietramontecorvino e la società di produzione di energia elettrica Voreas srl, che non ha ancora trasferito la proprietà dei quattro aerogeneratori della centrale eolica comunale.

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar Puglia che aveva declinato la giurisdizione in favore del collegio arbitrale e il ricorso presentato dal Comune è stato respinto. Ma il sindaco Raimondo Giallella, per inciso alle prese con la campagna elettorale, non si perde d’animo: “Premesso che la sentenza del Consiglio di Stato stabilisce che il Tribunale amministrativo regionale non è competente per questa controversia, resta la via dell’arbitrato. Non è una condanna a morte”.

La sentenza del 20 aprile scorso, infatti, si limita a certificare il difetto di giurisdizione. Il Comune si è rivolto al Tar due anni fa, affinché i giudici accertassero l’inadempienza della società. La convenzione sottoscritta 20 anni fa dal Comune di Pietramontecorvino e dall’allora MF Power srl prevedeva la costruzione di una centrale eolica comunale all’interno di un impianto di 24 torri, che sarebbe stata ceduta in un secondo momento, vale a dire al nono anno di esercizio. Una clausola compromissoria dell’accordo demandava a un collegio arbitrale la risoluzione delle controversie scaturenti da eventuali inadempimenti delle parti.

Il parco eolico è entrato in funzione a fine 2008 e alla scadenza dei nove anni il Comune non è ancora entrato in possesso delle quattro pale che gli spettano. L’ente chiedeva anche l’equivalente dell’energia prodotta fino all’effettivo trasferimento degli aerogeneratori. Come previsto dalla convenzione, dunque, toccherà al collegio arbitrale la decisione sul merito della controversia.

E intanto ci sono degli elementi di novità molto importanti, fa sapere il sindaco Giallella: “La società ha deciso unilateralmente di pagare le royalties arretrate, pari a 1.100.000 euro. Questo elemento di novità rasserena molto gli animi e ci consente di trattare, invece, la questione delle 4 torri, cosa diversa dalle royalties. Dunque, ricevuto il bonifico degli arretrati tratteremo sul resto. Sono molto fiducioso”.