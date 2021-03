Foggia, una seconda stazione ferroviaria sulla linea dell'Alta Velocità/Capacità: lavori al via primo semestre 2023

Franco Landella ha indetto e partecipato questa mattina ad una riunione in videoconferenza indetta sul tema dell’iter riguardante i lavori della seconda stazione ferroviaria che sarà utilizzata per la linea dell’Altà Capacità/Alta Velocità Bari-Napoli.

Cominceranno nel primo semestre del 2023 e dovrebbero terminare nel 2024 i lavori della fermata di Foggia, già finanziata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il relativo progetto definitivo pronto per la procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’impatto ambientale del ministero dell’Ambiente.

"Quella che sarà costruita a Foggia sarà una vera e propria stazione, con tanto di sale d’attesa, sottopassi, un’area parcheggi che sarà estesa da 300 e 600 posti auto e tutto ciò che caratterizza le stazioni ferroviarie moderne, con il vantaggio di poter intercettare non solo la linea dell’Alta Capacità/Alta Velocità ma anche le linee ferroviarie tradizionali. In questo modo Foggia non solo non perderà la sua centralità ma rientrerà a pieno nel corridoio 5 della rete Ten-T" ha spiegato il sindaco Franco Landella che ha indetto e partecipato questa mattina ad una riunione in videoconferenza indetta sul tema dell’iter riguardante i lavori della seconda stazione ferroviaria che sarà utilizzata per la linea dell’Altà Capacità/Alta Velocità Bari-Napoli.

Soddisfatto il primo cittadino: "Dopo un lungo e serrato confronto con Rfi, con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il partenariato economico e sociale, abbiamo dimostrato le capacità della Capitanata, attraverso un’accurata indagine portata sui tavoli ministeriali, che rischiava seriamente di essere bypassata da questa progettualità. Ringrazio tutti quelli che mi hanno affiancato in questa battaglia che ci consentirà di ottenere una infrastruttura all’avanguardia frutto di una lunga attività di programmazione, che riguarda l’orizzonte della mobilità su ferro del Meridione e dell’intero Paese”.

All’incontro erano presenti il progettista di RFI, Natale Bevacqua, l’architetto Francesco Karrer, progettista del redigendo Piano Urbanistico Generale cittadino, l’ingegner Augusto Marasco, progettista del secondo lotto della nuova orbitale, l’ingegner Elisabetta Cocumazzo, responsabile del procedimento, il geologo Modestino Mancini, Elisa Crimi per Rfi e i progettisti Paolo Emilio e Luigi D’Angelo.

“Lo scopo di questa riunione era quello di stabilire non solo date certe per i lavori della seconda stazione ma anche di coordinare i vari progetti inerenti sia il PUG che la nuova Orbitale. Grazie a questa progettualità la nostra città non sarà esclusa dalla linea dell’Alta Capacità/Alta Velocità in fase di progettazione da parte di Rfi. La nuova stazione sarà integrata all’interno del Pug e sarà connessa con il resto della città attraverso carichi urbanistici standard” ha chiosato Landella.