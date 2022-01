Trasporto pubblico locale, i sindacati proclamano lo sciopero: lavoratori fermi 4 ore

Trasporto pubblico locale, il prossimo 14 gennaio anche le lavoratrici e i lavoratori dipendenti della provincia di Foggia sciopereranno per 4 ore.

La motivazione della vertenza risiede nel mancato rinnovo del Contratto collettivo nazionale (Ccnl) Autoerrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl) è scaduto il 31 dicembre 2017: “Dopo l’avvio delle trattative per il suo rinnovo nel mese di novembre 2019 – spiega in una nota il segretario vicario provinciale di Faisa-Cisal Vincenzo delli Carri – il confronto si è interrotto il 12 febbraio 2020 a causa dell’emergenza pandemica per riprendere il 25 novembre 2020, senza portare a soluzioni condivise. Le Organizzazioni sindacali proclamavano, quindi, una prima azione di sciopero nazionale di 4 ore per il giorno 8 febbraio 2021 e due successivi scioperi nazionali di 24 ore, il 26 marzo 2021 e il 1° giugno 2021. Dopo lo svolgimento degli scioperi, in data 17 giugno 2021 si è giunti alla firma di un verbale di accordo nel quale, attraverso l’erogazione di un importo una tantum per la copertura economica del triennio contrattuale 2018/2020, veniva formalmente riavviato il confronto per il rinnovo del Ccnl, indicando la data del 30 novembre 2021 come termine del negoziato, con l’intesa di definire prioritariamente e rendere esigibili entro il 16 luglio 2021, attraverso uno specifico accordo, la regolamentazione dell’istituto contrattuale delle ferie e la destinazione di un importo economico a favore del Fondo sanitario integrativo di categoria, Tpl Salute.

Gli incontri successivi – continua delli Carri – non hanno portato all’individuazione di soluzioni condivise per rispettare la data del 30 novembre 2021 per definire i due sopra citati istituti contrattuali. Nelle date del 26 luglio, 16 settembre, 21 – 28 ottobre, 2 novembre e 2 dicembre scorsi, si sono svolti incontri esclusivamente dedicati all’argomento della regolamentazione delle ferie, senza mai aver avuto modo di fare neanche un dettagliato elenco degli argomenti su cui basare il rinnovo del Ccnl, a riprova che l’unico interesse delle controparti era riferito alla questione ferie. Inoltre, nel merito delle discussioni, l’atteggiamento ancora provocatorio e pregiudiziale di Asstra, Agens e Anav faceva emergere chiaramente che i costi economici legati alla risoluzione della problematica non dovevano ricadere in alcun modo sulle Aziende e che, quindi, la relativa ed ipotizzata costituzione della “indennità Ferie”, utile alla regolamentazione dell’istituto contrattuale, anche a seguito delle sentenze intervenute in materia, doveva essere di fatto autofinanziata dalle lavoratrici e dai lavoratori oltre che ad avere un’incidenza anche sulle voci previste dalla contrattazione aziendale”.

Pertanto, il prossimo 14 gennaio i lavoratori autoferrotranvieri del trasporto pubblico locale delle aziende aderenti sul territorio della provincia di Foggia si asterranno dal lavoro il giorno 14 gennaio 2022 per 4 ore “L’astensione dal lavoro avverrà secondo gli accordi aziendali vigenti, nel rispetto delle fasce di garanzia e durante l’astensione saranno garantite le prestazioni dei servizi minimi indispensabili, così come previsto dalle leggi. Si precisa comunque che l’astensione dal lavoro, avverrà in concomitanza e con le stesse modalità delle altre sigle sindacali”.