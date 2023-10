Stipendi a singhiozzo agli 80 addetti alle pulizie dello stabilimento ex Sofim: "Non possiamo andare avanti così"

I ritardi vanno avanti da agosto. I circa ottanta lavoratori e lavoratrici del servizio di pulizia e sanificazione all’interno dell’impianto industriale ex Sofim di Foggia percepiscono lo stipendio a singhiozzo: metà per volta. Tutto è iniziato con lo stipendio di luglio, poi quello di agosto e ora quello di settembre. Ad oggi, infatti, hanno in tasca soltanto il 50% e del saldo non si parla.

I problemi sono iniziati con il passaggio alla nuova azienda, la ‘Servizi Italiani srl’ (con sede a Moncalieri) che a luglio è subentrata alla GRV con l’affitto di ramo d’azienda. Mentre da sabato è in atto lo sciopero dei lavoratori e da oggi il sit-in dinanzi allo stabilimento.

“Sicuramente il problema si ripresenterà il mese prossimo e poi a dicembre con la tredicesima. L’azienda ha disatteso più volte gli accordi e le comunicazioni anche ufficiali che hanno inviato. Ormai sono poco credibili e noi non possiamo andare avanti così, tanti di noi hanno famiglia, un mutuo…” si lamentano i lavoratori davanti ai cancelli che spiegano che la ‘Servizi Italiani srl’ “si giustifica dicendo che c'è un problema di banche, un problema di ritardo e di pagamenti da parte della committente”. “Il problema – concludono – è che si tratta di un'azienda nuova, che non ha capitali per poter tenere in piedi questo appalto”.

Nel frattempo una comunicazione ufficiale è comunque arrivata dall’azienda. È datata 13 ottobre, infatti, la lettera con la quale la ditta di Moncalieri “alla luce di quanto deciso e comunicato dalle Rsu” (sciopero e sit-in, ndr) comunica di essere stata “costretta” ad annullare l ‘incontro programmato per il 24 ottobre “con la definitiva chiusura di ogni accordo a favore dei lavoratori che in tale incontro era previsto discutere”.

Si procede, quindi, all’"annullamento di tutti i passaggi a 40 ore per i lavoratori part-time attualmente a 24/32 con conseguente assunzione di nuovo personale a seconda delle esigenze di cantiere” e al “definitivo annullamento di ogni accordo di II livello per la concessione di premi ai lavoratori che non avrà più modo di essere oggetto di trattazione”.