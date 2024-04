Sciopero, possibili disagi per la raccolta rifiuti in città. Amiu: "Collaborate e comprendete"

Le organizzazioni sindacali del settore - Fp Cgil E Uiltrasporti - per giovedì 11 aprile hanno proclamato lo sciopero generale del settore di igiene ambientale.

Come previsto dalla legge 146 del 1990 e dall'Accordo nazionale del 1 marzo 2001 tra associazioni datoriali e organizzazioni sindacali della categoria, anche a Bari e a Foggia saranno garantiti i servizi indispensabili: la raccolta dei rifiuti presso le utenze comunitarie (scuole, enti assistenziali, ospedali, case di cura, hub vaccinali, comunità terapeutiche, ospizi, centri di accoglienza, orfanotrofi, stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali, caserme, carceri), la pulizia dei mercati e delle aree di grande interesse turistico-museale (limitatamente al 20 per cento del centro storico).

Per gli altri ambiti, compresa la raccolta domiciliare, nella giornata di domani l’Amiu Puglia non potrà garantire in città il normale svolgimento del servizio: "Si invita quindi la cittadinanza alla collaborazione e comprensione per limitare possibili disagi, essendo il diritto di sciopero garantito dall’art. 40 della Costituzione e una prerogativa dei lavoratori e dello stato di diritto, pur nell’ambito delle leggi che lo regolano" si legge in una nota di Amiu.

Si ferma anche il servizio di trasporto urbano e suburbano per quattro ore, dalle 15.30 alle 19.30.

Giovedì 11 aprile è il giorno dello sciopero generale di quattro ore di tutto il settore privato - esteso a 8 ore per l’edilizia - proclamato da Cgil e Uil e che vedrà in Puglia tenere manifestazioni e presìdi in tutti i capoluoghi di provincia.

Sicurezza, contrasto alla precarietà, fisco, contrattazione, nuovo modello di fare impresa, sono questi i temi al centro della mobilitazione.

In Puglia nel 2023 sono stati 27.580 le denunce all’Inail di infortuni sul lavoro, una media di 75 al giorno, 96 gli infortuni con esito mortale compresi quelli in itinere. Dati tendenzialmente in aumento nei primi due mesi del 2024 e che reclamano misure urgenti. Quanto all’occupazione, dei rapporti di lavoro attivati nella regione oltre il 90% sono a termine o con forme precarie e intermittenti, tali da non permettere un salario dignitoso e che necessitano di strumenti di sostegno a partire dalla leva fiscale. Emergenze che non trovano risposte nel Governo che anzi vara misure dannose e offensive per i lavoratori, e che favoriscono redditi alti e i furbetti delle tasse.

Afferma la segretaria generale Gigia Bucci: “Cgil e Uil sono impegnate ormai da tempo in un percorso di mobilitazione, quella dell’11 aprile è l’ennesima tappa che precede anche una grande manifestazione nazionale che si terrà a Roma il prossimo 20 di questo mese. Le ragioni dello sciopero generale sono evidenti: si continua a morire sul lavoro, non si contrasta la precarietà, non si sostengono i redditi da lavoro anche attraverso la leva fiscale che invece premia gli evasori. C’è la necessità di rimettere al centro il lavoro, la sua dignità, la tutela dei lavoratori, rinnovando i contratti nazionali e per fare tutto questo serve ascolto da parte del Governo – che addirittura nega la funzione di rappresentanza del sindacato – e dall’altro un nuovo modello sociale di fare impresa. Non è accettabile un Paese dove i ricchi sono sempre più ricchi mentre chi lavora è sempre più povero”.

Sottolinea Gianni Ricci, segretario generale Uil Puglia: “Noi stiamo portando avanti una piattaforma unitaria già da diversi anni e su quei temi abbiamo avuto pochissime risposte, le motivazioni dello sciopero dell’11 sono inserite nella nostra piattaforma unitaria. Abbiamo la necessità di avere un fisco più equo, la delega al Governo ha portato solo a venti condoni fiscali , non c’è nulla sulla tassazione degli extra-profitti, nulla sulla nostra battaglia per tagliare il cuneo fiscale, noi chiediamo che sia strutturale e non che ogni anno dobbiamo cercare di reperire 10 miliardi, abbiamo la necessità di combattere il precariato, in Italia il 70% dei contratti attivati nell’ultimo anno sono contratti a tempo determinato, in questo modo priviamo le lavoratrici e i lavoratori di un futuro. Parliamo di oltre tre milioni di lavoratori fantasma che non hanno diritti e non hanno tutele”

Bucci e Ricci parteciperanno al presidio organizzato a Bari in piazza Liberà dalle 10 alle 13. Sit-in si terranno la mattina davanti alle Prefetture anche a Barletta, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.