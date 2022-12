La Commissione ci mette il ‘carico da 100’: multe più salate per chi sbaglia la differenziata

Abbandonare i rifiuti organici fuori dai carrellati di colore marrone che saranno posizionati da lunedì a Foggia da Amiu Puglia in alcune zone della città, o in orari diversi da quelli stabiliti, potrebbe costare una multa da un minimo di 50 euro a un massimo di 500 euro, con la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta aumentata a 100 euro. Lo stesso vale per vetro, plastica e metalli, carta e cartone, anche nel caso in cui vengano conferiti in contenitori diversi da quelli specifici, in tutta la città, non solo dove sarà sperimentato il nuovo servizio. Oggi la commissione straordinaria, in vista dell’avvio del servizio sperimentale di raccolta dei rifiuti organici annunciato per il 19 dicembre, ha approvato le sanzioni amministrative che saranno comminate per le violazioni previste da un’ordinanza contingibile e urgente che sta per essere emanata e dalle eventuali successive ordinanze in materia, oltre a quelle contenute nel nuovo regolamento di igiene urbana che, si apprende dalla delibera, è in corso di definizione.

La commissione straordinaria, sulla scorta di una proposta del dirigente del Servizio Ambiente, ha ravvisato “l’esigenza di rendere più efficace la funzione deterrente delle sanzioni”, e per questo ha ritoccato all’insù la sanzione in misura ridotta. Ritiene, insomma, che una multa più salata possa prevenire comportamenti sbagliati e incoraggiare una corretta differenziazione dei rifiuti. Dalla seconda violazione accertata in poi, dunque nei confronti dei trasgressori recidivi, sarà sempre applicata la sanzione nella misura massima.

Dalla delibera, a poche ore dalla conferenza stampa in cui saranno illustrati tutti i dettagli del servizio sperimentale di raccolta di prossimità dell’umido domestico, si evince qualche elemento in più: partirà nel ‘quadrante Sud-Ovest’ della città e saranno posizionati bidoni carrellati da 240 litri di colore marrone. Sempre nel provvedimento si legge che la commissione ha accolto la proposta avanzata il 28 novembre scorso da Amiu Puglia, vale a dire la disponibilità ad avviare nell’immediato il servizio, ritenendo di “dover porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata ad incrementare gli attuali livelli di raccolta differenziata”.