Siccità: aperti i termini per la richiesta danni

Con Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 23 dicembre 2022 (GURI Serie Generale n.5 del 07/01/2023) recante “Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Puglia dal 1° gennaio al 30 settembre 2022”, è stata dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità dell’evento calamitoso 'Siccità dal 1° gennaio al 30 settembre 2022' per i danni causati alle produzioni nell’intero territorio agricolo regionale.

L’Assessore alle Politiche Agricole del Comune di San Severo, Felice Carrabba, ha invitato i titolari di aziende e società agricole ubicate nel territorio comunale che abbiano subito danni alle produzioni agricole a causa della siccità 2022 a presentare la domanda di aiuto per i danni causati dalla medesima siccità 2022 ai sensi dell’art. 13 DL 9 agosto 2022 n. 115 convertito con modificazione dalla Legge 21 settembre 2022 n. 142 e dell’art. 5 co. 2 d.lgs. 29 marzo 2004 n. 102, secondo il modello di cui all.1 della DGR Puglia n.1668/2022 avendo cura di allegarvi copia del Documento di Identità del richiedente in corso di validità, visura Cciaa aggiornata, copia del fascicolo aziendale (scheda di validazione temporalmente più vicina all’evento calamitoso).

La domanda di erogazione degli aiuti dovrà essere presentata in formato cartaceo all’Ufficio Protocollo del Comune di San Severo sito in Piazza Municipio, oppure via pec all’indirizzo di posta elettronica dell’Ente: protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale del 23.12.2022 nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 7 gennaio 2023, a pena di decadenza.