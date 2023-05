San Marco in Lamis, da oggi i giovani hanno uno sportello di orientamento per il lavoro

Si chiama ‘Work Opportunity’ ed è il progetto del comune di San Marco in Lamis per l’orientamento, la formazione e il lavoro. Finanziato attraverso il bando regionale ‘Punti cardinali’ e gestito da Sirio Onlus, ha preso il via con l’attivazione dello sportello di orientamento presso palazzo di città che sarà aperto al pubblico dalle 8 alle 14 di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18 il martedì e il giovedì.

Rivolto agli studenti, ai giovani disoccupati e a quelli in cerca di prima occupazione, e agli adulti disoccupati che vogliano immettersi nuovamente nel mondo del lavoro, offrirà diversi servizi fra cui il supporto nell’individuazione di obiettivi professionali, l’informazione su servizi, percorsi formativi e progetti di accompagnamento e inserimento lavorativo, l’aiuto nella compilazione del curriculum.

“Siamo partiti ora con l’orientation desk – ha commentato l’assessore al welfare Paolo Soccio – che è una parte stabile del progetto complessivo, ma a breve inizieremo sia con i laboratori, sia con i jobs days che si svolgeranno nei prossimi mesi fino ad ottobre. Consiglio soprattutto ai ragazzi che devono ancora scegliere la facoltà universitaria o altri percorsi formativi di venire al comune a fare una chiacchierata con i nostri due operatori, perché anche stilare un bilancio delle competenze può essere determinante per fare le scelte giuste. Per quelli in cerca di lavoro, sia chiaro che noi non siamo un ufficio di collocamento, ma siamo a disposizione per informare sulle diverse possibilità che ci sono, in collaborazione con ANPAL e i centri per l’impiego. Andare al desk non costa nulla, troverete due operatori gentili e disponibili pronti ad ascoltarvi e possibilmente ad aiutarvi per un nuovo percorso di vita”.