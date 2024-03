Bagno di folla per Tonino, nel suo ultimo giorno da titolare del Bar Gentile: "Grazie San Marco, è stato bello"

Bagno di folla ieri sera a San Marco in Lamis per l'ultimo giorno di Antonio Gentile, detto Tonino, da titolare dell'omonimo bar-caffetteria di via della Repubblica, attività aperta nel 1968.

Selfie, brindisi e cori di apprezzamento hanno caratterizzato la serata organizzata da Gentile per ringraziare la clientela. Intere generazioni, dai Settanta ai giorni d'oggi, adulti e piccini, hanno risposto 'presente' all'invito del noto esercente.

Quella di Antonio Gentile, "barista che non ha mai fatto sconti a nessuno", ironizzano i clienti, è una storia fatta di sacrifici e di soddisfazioni, di decine e decine di anni passati dall'altra parte del bancone o tra i tavoli, senza sosta alcuna, nemmeno quando il primo tifoso del Cagliari della città dei due conventi e della gesta di Gigi Riva, ha rifatto il look al suo locale. Ironia della sorte, il suo pensionamento è coinciso con l'anno della dipartita di 'Rombo di tuono', il suo idolo.

Nell'ultimo giorno da titolare, il barista devoto di Sant'Antonio da Padova, non è riuscito a nascondere l'emozione dell'addio: "Se questa avventura è riuscita è solo e soltanto grazie ai sammarchesi" ha ammesso davanti ai suoi clienti, su tutti gli storici Mario e Antonio. "Mi dispiace lasciare, ma sono contento di affidare questa attività in mani sicure. Ringrazio i miei concittadini per l'affetto dimostrato in tutti questi anni" ha precisato.

Il caffè, punto di forza del locale, resterà quello di sempre. E a servirlo, almeno fino a quando i nuovi titolari ne avranno bisogno, sarà ancora lui. "Grazie San Marco in Lamis, è stato bello" la postilla finale di Gentile. Comincerà invece mercoledì sera l'avventura del nuovo titolare Angelo Tancredi: "Gli auguro il meglio, ci sarà da lavorare, ma le soddisfazioni non mancheranno, a partire dall'affetto della gente" l'auspicio dell'ormai ex titolare dello storico bar.