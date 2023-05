San Giovanni Rotondo da oggi nel catalogo dei cammini religiosi del Ministero del Turismo

“La Via della Fede di San Pio” è ufficialmente fra i 46 percorsi che fanno parte del catalogo dei cammini religiosi italiani del Ministero del Turismo. Questo significa che da oggi la Capitanata avrà un mezzo in più di promozione turistica. Il catalogo, istituito nel 2022, è infatti uno strumento permanente di promozione e valorizzazione dei cosiddetti cammini religiosi anche in vista del Giubileo 2025. È dotato di un fondo iniziale di 3 milioni di euro destinati ad azioni di recupero e valorizzazione degli immobili pubblici ricadenti sui percorsi, e per l’ideazione e l’attuazione di una strategia di comunicazione.

Per quanto riguarda, invece, ‘la via della Fede di San Pio’, si tratta di un cammino lungo circa 600 km che attraversa 15 comuni distribuiti in tre regioni diverse (Campania, Molise e Puglia) e consente di raggiungere e visitare 9 conventi che hanno ospitato Padre Pio. Conventi che si trovano nei comuni di Venafro, Campobasso e Sant’Elia a Pianisi (in Molise), a Morcone e Montefusco (in Campania), a San Marco La Catola, Serracapriola, Foggia e San Giovanni Rotondo (in Puglia). Ad essi si aggiungono il convento costruito a Pietrelcina in onore al suo illustre cittadino e città come Benevento e Napoli che hanno segnato momenti importanti della sua vita, ovvero il sacerdozio e la leva.

La progettazione del cammino è stata promossa dalla 'Associazione dei comuni foggiani' (ACF) che aveva già operato per l’accreditamento della 'Francigena del Sud' sulla variante garganica, quella che va dal Comune di Faeto al Comune di Monte Sant’Angelo. Il 16 di giugno dell’anno scorso, proprio a San Giovanni Rotondo, in occasione della celebrazione del ventennale della canonizzazione di San Pio, è stata costituita la 'Associazione dei comuni della via della Fede di San Pio' mediante la sottoscrizione, da parte dei sindaci interessati, della convenzione approvata nei rispettivi consigli comunali.

Prossimo appuntamento il 16 di giugno sempre a San Giovanni Rotondo per definire gli ulteriori accordi da sottoscrivere e per ottimizzare tutte quelle condizioni che rendono ottimale la fruizione del cammino, anche sulla scorta dei suggerimenti forniti dalla direzione generale del Ministero del Turismo.